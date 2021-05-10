香港學生出名多才多藝，不少更自幼學習鋼琴，擁有鋼琴八級資格的比比皆是。希望在英國延續音樂夢的同學，大可選擇在全英格蘭只有20間的「全斯坦威學校」（All-Steinway Schools）升學，這些中小學全都以斯坦威（Steinway & Son）這演奏級別的頂級鋼琴授課，而且師資優良，除了駐校的音樂老師全都是皇家音樂學院之畢業生外，學生更有機會跟殿堂級鋼琴大師交流。當然，全斯坦威學校學費不菲，但筆者最近得悉，英國有一間全斯坦威學校現正舉辦國際鋼琴網上選秀大賽，優勝者可獲獎學金，相等於在學期間的學費及宿費減半資助，極度吸引！因此亦誘發筆者研究關於在英國學習鋼琴的事項，訪問了在英國的香港鋼琴老師、調音師，以及打算到英國追鋼琴夢的10歲小天才。

鋼琴「搬家」前三思 10萬港元以下舊琴建議留低

面對家中鋼琴的「去留」問題，不少人都因「用開有感情」而想帶埋部鋼琴移民。不過，運輸費動輒過萬元之外，鋼琴在運輸途中有機會受損壞，同時又有機會「水土不服」。筆者請教了鋼琴復修師Nigel Ware，教大家鋼琴斷捨離。

8歲就跟父親學習調音的鋼琴復修師Nigel Ware表示，港人喜歡的KAWAI、YAMAHA等直立式日本鋼琴，在英國約售3,400至10,000英鎊（約37,200至109,500港元），二手價更可平25%至30%。因此，除非有非常特別的紀念價值，若閣下的鋼琴價值是低過10,000鎊，其實在英國買過一部可能更化算。

Nigel表示日本鋼琴之外，英國亦有很多歐洲靚琴選擇，例如德國牌子Ritmuller是性價比頗高的入門選擇，專業級數則可選擇德美的Steinway、意大利的Fazioli、奧地利的Bösendorfer等。至於Steinway鋼琴，Nigel表示無論音色及手感都是無與倫比，其獨一無二的琴音可訓練鋼琴學生對聲音的敏銳度，但Steinway價值當然不菲，復修後的二手琴也需20,000英鎊（約218,900港元）以上，對初學者來說也未必可派上用場。

鋼琴「到埗」等4至6星期再調音 適應溫差及濕度

由於英國及香港在溫度和濕度的差距很大，而溫差及濕度的變化很容易令鋼琴的木材收縮或膨脹，對弦線的張力亦有所影響，若決定跟鋼琴一起逃走他鄉，鋼琴到埗後要找專業人士為鋼琴調音。但Nigel提醒大家不要心急，要待鋼琴抵埗後至少4至6星期，狀況穩定後才找調音師，否則只會浪費金錢。英國調音師的收費由50至150英鎊（約547至1,642港元）不等，視乎鋼琴的情況而所需的調音時間而定。

除了我們要重新適應英國的天氣外，鋼琴保養也要重新學習。例如面對漫長冬天，鋼琴要遠離暖氣，亦要避免受陽光直射，Nigel建議大家可安裝一個濕度計，確保家中的濕度維持在40至60%之間，避免濕度驟變而影響琴音的質素。

專業鋼琴老師網絡助港生尋名師 移英港師受亞洲學生歡迎

在英國不乏鋼琴老師，而且不少都在大學修讀音樂系以及擁有鋼琴演奏文憑，有當地老師更採取不同級別學生劃一收費，跟香港老師按程度收學費有點不同。學生可透過網上平台如MusicTeachers.co.uk搜尋到屋企附近的音樂老師，無論是音樂學校、琴行或私人教授都有，而且除了教鋼琴的老師，亦有其他不同樂器選擇。

隨着港人向英國大遷徙，父母們也不用擔心在當地找不到同聲同氣的香港老師。在英國聖三一拉邦音樂與舞蹈學院（Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance）修畢音樂碩士課程的Daisy Leung就是其中一位港人教師，她擁有豐富的教學經驗，5年前開始在倫敦授徒，並大受亞洲學生歡迎。她認為香港與英國兩地學生在學琴上最大的分別是，前者較着重考獲鋼琴級別資格，而後者則對考試相對不太着緊，所以建議大家要預早跟老師溝通清楚，好讓對方在教學時可作適切的調整。

另一位剛於年初抵英的港人Erica Wong亦打算在英國開展教琴事業。雖然她曾在香港教育大學修讀音樂副學士，但仍希望在英國可一面手執教鞭，一面繼續進修完成音樂學位。Erica當年在準備演奏文憑考試前也曾跟外籍老師學琴，因此她相信英國的音樂養份可改善港生的創造力及想像力，彈琴時懂得投入感情，令演奏更加有感染力。

英國私校新成立「國際鋼琴學院」 全面使用頂級鋼琴授課

有音樂天份的學生除了可在課餘學琴外，更可選擇在英國升讀設有鋼琴課程的私立學校，有「北部伊頓公學」美譽的英國名牌寄宿學校Rossall School最近成立了「國際鋼琴學院」，以標誌學校晉身為「全斯坦威學校」這學界音樂最高榮譽。學院由國際級音樂大師執教，讓11至18歲學生在校除了讀書外，亦可接受頂級音樂訓練，例如全面使用Steinway & Sons鋼琴學習及演奏、名師一對一授課，與擔任客席講師的「斯坦威」鋼琴大師交流、學習放鬆以提升琴技的亞歷山大技巧（Alexander Technique）、訓練視奏能力（sight reading），更有機會在倫敦的歐洲首個斯坦威演奏廳（Steinway Hall）表演，讓學生在學術成績及音樂造詣雙線發展，協助年輕鋼琴家升讀全球頂尖大學，或考取英國皇家音樂學院考試委員會的演奏級文憑（DipABRSM），成就全能鋼琴家追尋音樂夢。

為了讓具音樂才華的莘莘學子接受優質的音樂教育，Rossall School將首次舉辦國際鋼琴選秀大賽，即日起至5月28日接受17歲或以下學生報名，參加者須在網提交8至15分鐘（按年齡組別要求）的個人指定鋼琴獨奏片段，評判將根據學生的技巧、感染力、樂曲演繹的準繩度、流暢度等評分。表現最傑出的學生可獲「湯瑪士・畢勤獎學金」（The Thomas Beecham Scholarship Award），獎學金得主除了可獲Rossall School「國際鋼琴學院」取錄外，就讀該校期間的所有學費可享半數資助，資助更涵蓋學生由入讀學校直至畢業為止，比賽另設表現優秀的現金獎。

10歲小天才考琴五級跳 計劃挑戰Rossall School鋼琴選秀

對於英國私校首辦鋼琴比賽選秀，準備移英的Davy So正考慮讓年僅10歲的兒子Jan參加，雖然Jan學琴的年資只有一年，但老師卻大讚他天賦過人，建議他今年直接挑戰5級考試，而他在短短3個月已純熟地把考試的3首曲目流暢地演繹出來。因此他對於8月份的考試信心十足。母親Davy回想Jan未學琴之前已對音樂充滿濃厚興趣，即使沒有琴譜，只要聽到旋律即可在琴鍵前隨手模仿旋律彈奏，更不時把不同的鋼琴曲目自行re-mix。

雖然父母對鋼琴一竅不通，但Jan的耳朵卻相當敏銳，可分辦出家中鋼琴與校內鋼琴的琴音之分野，因此Davy相信兒子如有機會接觸斯坦威這類演奏級數的鋼琴將有助其音樂造詣之提升。她原本考慮明年來英時讓兒子在公立學校升讀Year 8，但始終須插班未必可入讀心儀中學，因此計劃鼓勵Jan參賽。她坦言現時兒子在港就讀的英文私校學費也要8萬多一年，但如果獲比賽的獎學金，他在英升讀私校的學費相對就更加化算呢！

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）