Fixed Action Patterns嚴格來說，我自己會把它解說為「本能行為」，就是指一些完全不用透過學習自然會懂的行為，例如：逃跳、獵殺、交配、吃喝玩樂等等。狗狗是動物，當然牠們也有一套自己的FAP。最常見的由護食、護物、挖地等等都是。有一些行為在狗的生命裏面其實正常不過，但在人類社會卻變成不能接受。還好，大部份的FAP都能透過學習作出改變。比如護食，便能透過規劃好的減敏／反制約的方式讓狗狗不再護食。

狗與狼一樣，牠們本能中獵殺都大約以下的步驟：

1. 搜尋 (Searching)

2. 跟蹤 (Stalking)

3. 追逐 (Chasing)

4. 捕獲 (Grabbing)

5. 獵殺 (Killing)

6. 解體 (Dissecting)

7. 進食 (Consuming)

以上的步驟基本上每一隻狗都會做，不同犬種會對某一兩個範疇比較專業也會比較喜歡。FAP大約就是這麼簡單直接的東西，希望有緣看到這篇的人大概知道有這回事就好。之後再寫狗與狗之間的玩耍行為和環境豐富，l裏面基本上全部都是FAP的實例和應用。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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