真無線耳機越來越普及，音響迷、樂迷願意買貴價耳機追靚聲，但一般用家可能要求不高，中低價無線耳機已經夠用。這次開箱評測的Urbanears Alby系列是來自瑞典的品牌，$599售價配上多色選擇，通話質素有驚喜，足夠應付一般用家的日常所需。

包裝內有耳機和充電盒，附送3對不同尺寸的耳膠，還有一條USB-C充電線。造工算是紮實，機身沒有用「亮身」漆料，有種北歐系的簡約風格，紫色、淺綠色、藍色這幾隻粉系色彩尤其討好。淺綠色是新推出的顏色，藍色就是即將在香港和中國推出的特別色。佩戴感覺相當輕巧，可能是因為耳機外形沒有三尖八角的部份，感覺有點像用了入耳式耳膠的Apple AirPods，夠輕，不覺有壓力。耳膠物料也不錯，隔音有一定效果，兩位記者試聽音樂時也聽不到外來人聲。

耳機柄位對應觸控操作，雙擊可以暫停或播放音樂，也可用於接聽來電。我們試聽了不同的歌曲，耳機分析力不錯，開大音量也不覺得破音，不同樂器聲都聽得清晰；但比起貴價耳機，音場不算廣闊，人聲稍稍靠後。低音方面，有一定的量，但力度稍嫌不足。總括來說，比較適合聽編曲簡單的流行歌，樂隊類歌曲則稍弱，對得起$599的售價，但又未及千元以上的耳機質素。

在這次測試之中，Alby的通話質素最有驚喜。真無線耳機的麥克風收音質素參差，一些貴價耳機也可以完全在街外講不到電話。實試用Alby在室內和室外講電話，通話質素穩定，話音清晰，馬路邊的巴士聲都不算入咪。電量方面，耳機可以連續播放3小時，連充電盒用可以提供15小時電量，足夠一日使用。

總括來說，Urbanears Alby的音色算中規中矩，電話通話質素清晰，外形設計不錯，尤其是這3對粉色的顏色，紫色剛好可以配襯新出的iPhone12紫色，想以較相宜的售價買真無線耳機，Urbanears的Alby算不錯的選擇。

記者：司徒港燊

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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