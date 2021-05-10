每逢轉季，皮膚很易變得乾燥瘙癢，尤其是天氣炎熱，戴口罩時容易出汗，但又未能及時補水，上妝時自然不易貼服，甚至容易浮粉。其實皮膚乾燥，還有機會是身體出現毛病所致。

香港註冊中醫梁尹倩指，身體的健康狀況會影響皮膚乾燥，特別是氣血虛弱的人，當體內氣血不足時，代表體內不足氣血去濡養肌膚，容易引致皮膚乾甚至瘙癢和敏感，特別在女性身上。其次，陰虛體質亦都會皮膚特別乾燥的，中醫理論認為「肺主皮毛」，天氣乾燥容易傷肺，都會令皮膚乾燥、乾裂、痕癢甚至敏感，或者引起濕疹發作。此時，應適量進食有滋陰潤燥功效的食材，梁尹倩醫師推介一款滋陰潤肺的護膚湯水，但注意的是，痰濕體質人士不宜多吃，會令身體濕重症況加劇。

血虛體質人士則可以適量食用養血食材，例如一般紅色食材，例如紅棗、當歸、生地、熟地、北茋、黨參、黑豆、紅豆等食材。

另外，梁尹倩醫師亦建議每天喝一杯米水，可健髀胃，減低脾胃負擔，讓身體得以吸收食物中的營養，繼而滋養全身肌膚。

記者：林懿

攝影：Chloe

編輯：鄒仲安

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