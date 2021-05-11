世界各地紛紛開始疫苗接種計劃，為了吸引國民參加，接種地點層出不窮，例如美國紐約市民可到自然歷史博物館。而羅馬尼亞則開放布蘭城堡（Bran Castle）作地點，而且 還發放城堡接種證書！

布蘭城堡在14世紀建成，座落於羅馬尼亞的喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）。位處在山林間的隱世感覺，刺激了愛爾蘭作家Bram Stoker在1897年寫出小說《德古拉》（Dracula），將城堡描繪成吸血殭屍德古拉的所在地，因此布蘭城堡又被名為「德古拉古堡」而聞名於世。

而今次疫苗接種計劃將會提供復必泰（Pfizer-BioNTech），參加者毋須預約及逢周五、六及日免入場費，而過後更會獲發一張在德古拉古堡接種疫苗的證書，變成另類觀光活動。此外，如果旅客付入場費參觀，可額外免費到中世紀酷刑刑具展覽，了解城堡不為人知的歷史。

布蘭城堡

地址：Strada General Traian Moșoiu 24, Bran 507025,羅馬尼亞

開放時間：星期一 12pm - 4pm、星期二至日 9am - 4pm

網址：http://www.bran-castle.com/

資料來源：BBC、布蘭城堡官網

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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