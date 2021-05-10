所謂「自律神經失調」是一群症狀的統稱，而非單一疾病，屬於身心症的範圍，患者常合併出現心理與生理的不適症狀。常見的情況是身體陸續出現各種不適症狀，例如胸悶心悸、頭痛頭暈、四肢無力、腸胃不適等。即使向各科門診求醫，做了很多檢查也都找不到原因，患者或會以為自己患了「怪病」，吃不下也睡不好，不但令生活品質大受影響，也浪費很多時間和醫療資源。

自律神經系統失調 為常見都市病

其實人體的神經系統大致包含中樞神經系統，包括腦和脊髓；以及自律神經系統，包括交感神經與副交感神經。大腦就像中央電腦，透過自律神經系統來調控各器官系統的運作。其中交感神經系統是當人面對壓力和挑戰時，負責加速心跳、加快呼吸、升高血壓、抑制消化的功能，使人進入備戰狀態；而相反，副交感神經系統是當壓力過後，負責放慢心跳、紓緩呼吸、降低血壓、促進消化，使人變得放鬆平靜。正常狀況下，兩個系統可以達到完美的協調和平衡，讓身體的緊繃和放鬆能夠收放自如，如同中醫的理論一樣，重視陰陽調和。

交感神經會在日間時間較旺盛，讓人體機能活躍得以面對忙碌；夜間則是副交感神經活動的時間，減緩心跳、血壓、體溫等節律，以休息的步調為睡眠做準備。但是在現今的社會中，生活步伐調快、工作壓力大、精神緊張，不管是身體或是心理都缺乏適度的放鬆，就像猛踩身體的「油門」加速，卻忘了要放慢步調踩「剎車」。久而久之形成交感神經過度高亢，而副交感神經低下的不平衡狀態，因此失眠、焦慮、自律神經失調的症狀成為現代人最常見的都市病。

壓力大易致病 藥物心理治療雙管齊下

自律神經失調與持續的壓力有關，可能是情緒上的勞心，也可能是身體上的勞力，當一個人承受太多的壓力後，會導致大腦神經內分泌傳導物質的不足，進而影響到全身的內分泌系統、自律神經系統，以及全身的內臟器官功能的運作。當急性壓力下或是個性較屬於容易焦慮、要求完美、或追求高成就者都可能使壓力慢性化，這時就很容易出現身心症與自律神經失調的症狀。

在治療上可使用口服藥物，調節失衡的神經內分泌傳導物質，有效改善種種自律神經失調以及情緒症狀。心理治療則依個人的需要做適當的安排，此外，放鬆技巧訓練、團體心理治療等也有所幫助。藉由醫師完整的評估與診斷，才能找出真正的病因，避免陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳的窘境當中。

撰文：台灣綜合身心內科洪櫻娟醫師

編輯：鄒仲安

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