上星期Apple的AirTag開售，令這一類其實岀現了好幾年的電子防丟器，再一次重新被大眾注視，最大對手Samsung亦有SmartTag和SmartTag+迎戰。不少人或者都有疑問，究竟同類型產品的技術和應用有何分別，用家又應該如何選擇呢？今次選了4款，有新有舊有平有貴的電子防丟器實測比拼，除了有大熱的AirTag，還會有Samsung的SmartTag+和SmartTag，及較舊款的Panasonic SeeKit。其實一直以來都有類似SeeKit的產品存在，使用方法亦大同小異，主要利用藍牙連接作搜尋方法。而較新的AirTag除了藍牙，還有超寬頻及NFC；SmartTag+就有藍牙及超寬頻，而SmartTag就跟SeeKit一樣只有藍牙功能。

AirTag金屬外形最佳 其他款式設細孔方便穿掛

先說說外形，這類電子防丟器大多也比較膠感，而AirTag便比較特別地加入了金屬元素，個人感覺其實是比較新穎和美觀的。不過AirTag設計上卻有一點讓人比較不滿，就是一般電子防丟棄都設有細孔，方便用家掛在不同物品上，唯獨是AirTag沒有任何細孔，想掛在物件上就惟有另配配件。另外，4款產品中以AirTag面積最細，不過SeeKit只有7.7克就最輕。

超寬頻新品支援較少電話 SeeKit贏跨平台使用

之後就是配對方法，其實4款產品配對方法都大同小異，只要利用配合的應用程式，跟着簡單步驟就可以配對。AirTag及兩款SmartTag甚至懂得在靠近電話時自動彈出對連接選項，而較舊款的SeeKit就要利用長按，如同一般藍牙裝置般連接。不過SeeKit也不是一無是處的，它有一個獨有功能，就是同時支援iOS及Android，相反另外三款就只支援自家電話，甚至是只支援較新機款。

4款同以自家產品網絡定位 Apple Samsung有優勢

其實4款產品在遠距離上，都用上相似的技術，雖然裝置本身並未有GPS功能，但就靠自家裝置的網絡來定位，只要附近有相同網絡裝置即可定位。AirTag當然就是靠Apple的裝置，Samsung亦是靠自家品牌電話，而SeeKit就是靠SeeKit同系產品，比較之下Apple和Samsung，當然就有絕對優勢了。

SmartTag+感應範圍最遠AR實用 AirTag更快顯示實際距離

至於較近距離下，4款的操作亦是類近，只是接收範圍和顯示方式不同，另外設有超寬頻技術的AirTag及SmartTag+就更能在稍近距離時，顯示出實際距離和方向，亦是這類新產品的最大賣點之一。

SeeKit：設有分離提示，只要離開兩者接收訊號範圍，就會響鬧，亦有提供敏感度調校，但實試反應一般，不單要較遠，亦要相隔一段時間才會響鬧。另外，由於比較舊款，搜尋的方法亦較原始：就是由一個會轉色的圓圈代表電話與SeeKit的距離，紅色代表最遠，綠色代表接近，但如在接收範圍外就不會有任何顯示。實試SeeKit的接收範圍比其他3款細，要頗接近才能接收得到，加上未有實際距離和方向提示，功能明顯較弱。

SmartTag：雖然沒有分離提示，但操作上其實跟SeeKit相似，由綠圈代表出接近程度，越近綠圈便會填得越密。實試下，SmartTag接收範圍明顯較SeeKit遠，更早能連接電話並顯示大概距離，接收反應亦比SeeKit快，不過同樣未有實際距離和方向提示。

SmartTag+：在較遠距離下操作，其實跟SmartTag完全一樣，但訊號較強、較遠已能連接電話。當到達一定的較近距離時，它便會彈出多一個選項，就是「使用相機搜尋」，這功能其實就是利用超寬頻及AR技術，更準確地顯示目標的實際方向及距離，甚至能顯示實際位置，實用性明顯更高。

AirTag：有看過之前開箱介紹的人，或者都大概了解操作，基本操作和前3款都大致相同，同樣要在一定範圍內，才能顯示實際距離和方向。但在今次實試中就發現，它比SmartTag+更早就能顯示實際距離，不過就未能如SmartTag+般以AR顯示確實位置，可說是各有利弊。

SmartTag SmartTag+響聲最大

除了超寬頻、AR等功能外，實試過便會知道，其實聲音才是最後最重要能找出目標的因素，簡單說，就是越大聲越容易找到。而實試下就發現，SmartTag和SmartTag+的聲音較響亮；AirTag是稍稍較細聲，但仍算相當大聲；唯獨是SeeKit明顯較弱，只靠尖銳聲音讓用家聽到。不過也要一提，AirTag搜尋介面上同時設有電筒快捷鍵，也是細心的設計，值得一讚。

電量相若 AirTag換電最易防塵防水最強

電量方面，AirTag能用約1年；SeeKit同樣是約1年；而SmartTag和SmartTag+就是約300日，其實也差不多。而除了SeeKit外，其餘3款均能更換電池。不過SmartTag和SmartTag+比較難開，需要工具幫助；而AirTag就相對容易，手指用力轉動即可。

SmartTag拆電重設易被偷用 功能最多可控智能家居

不過還有一點要注意的，就是AirTag和SeeKit都只能靠已連線的裝置去斷聯和重設，換句話說是別人取得也不能使用。但SmartTag和SmartTag+就能靠拆除電池主動重設，雖然比較方便，但就保安而言比較弱。另外，AirTag的NFC可讓其他人讀取資料，方便聯絡主人，也是貼心設計。

SmatTag和SmartTag+還有一個功能是AirTag和SeeKit都沒有的，就是反向搜尋功能，只要按兩下便能令電話響鬧，幫助用家反向地尋找電話，相當方便。另外SmartTag和SmartTag+上的按鍵更可操作智能家居場景，功能比AirTag和SeeKit都要多。

雖然老土，但4款產品各有優劣。SeeKit最便宜且可跨平台使用，但網絡弱得多，功能亦少；AirTag網絡強大，可以預計在遠距離下會最有定位優勢，實際搜尋功能亦最好；SmartTag網絡同樣強，但價錢跟AirTag相若，卻沒有超寬頻，不能顯示實際距離和方向，吸引力較低；SmartTag+功能最多，AR搜尋亦實用，但近距離感應較AirTag稍弱，價錢亦較貴。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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