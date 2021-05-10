「我出過軌、戴過綠帽，亦都做過人哋嘅第三者。」Eugene說。在一段段出軌與被出軌的經歷裏，Eugene Lee悟出愛情的本質與矛盾，2017年以「出軌」作為畢業論文的題材，拷問為何在講求忠誠的愛情裏，會有人願意冒着千古罪名出軌。

Eugene今年27歲，是人類學系畢業生。大二時有一個拍拖一年的女朋友。那年暑假，他在一個學術活動上結識了一個有伴侶的女生，二人越走越近，雙雙出軌。Eugene本來安排好暑假後去外國做研究，於是二人達成共識：這個菠蘿罐頭的保鮮期只有三個月，嚐味期限就定在Eugene離開香港那天。

正因為知道有完結的一天，他們更珍惜相處的每分每秒，去得幾盡就幾盡。由開始時只是吃飯、行街、拖手，到後來會親吻、做愛，每次見面總是火火熱熱。最後一次見面是在酒店，Eugene記得那天他們沒有做愛，只是坐在床邊聊天，縱使離別在即依依不捨，但Eugene知道罐頭的嚐味期限不能延期，「如果唔完，後面會更麻煩。」

麻煩的是不知道如何面對自己的女朋友。有一次，Eugene和出軌的女生在銅鑼灣相見，在與女友WhatsApp時發現她也在銅鑼灣，嚇出一身冷汗，「嗰下好心虛，有一種於心有愧的感覺。」Eugene喝一口酒說道。歉疚，令他想過要補償，但補償不能太明顯，太着迹會令人生疑。他的補償方法就是，即使自己累極，但女朋友想出街時，他都會答應。就是這樣，直至罐頭的保鮮期過了，Eugene和女朋友再交往了半年，她都沒有發現他曾經出過軌。

伴侶無法滿足 亦無需分手

這次出軌令他思考，為何明知出軌要承受內心及道德壓力，他以至千千萬萬的人仍願意嘗試？為了疏解自己的困惑，Eugene決定以「出軌」作為畢業論文的題材，訪問八名曾經出軌的男女，詰問他們到底在想甚麼。他發現，現代愛情中每個人都在追求「完美之愛」，但其實……愛情本來就不完美。

訪問過程中，有一個女生說，當她有ABCDE的需要，但男友只能滿足她ABCD四個需要，那她就找另一個男生去滿足E。「這是一個自我實現，每個人都希望自己想要的都能得到滿足，因為沒有人想成為有缺陷的人。但她不需要與男朋友分手，再找一個能滿足她ABCDE的人，很難有人可完全滿足自己，據她的講法就是，把自己的其中一個需要『外判』出去。」Eugene才想起，當時的他有也這種「外判」的想法。「我同『元配』的關係比較青澀，好少有肉體上的關係。」出軌，對他來說是一種補足。「不是騎牛搵馬，我想保留原本的愛人，但又覺得欠了一些東西，就找另一個人去補足。」補足就是性？Eugene說未必，「我同出軌對象啱啱開始都冇乜肉體關係，只係食個飯都好開心，我諗係因為佢好鍾意聽我講啲好似好有學識嘅嘢，令我有種被需要、被欣賞的感覺。」

出軌所尋找的補足，更多的似乎是新鮮感、刺激感。Eugene記得研究中有一個男生分享過，他和出軌女生外出時，被人問他倆是否情侶，讓他很高興，當天晚上立刻就去酒店開房。「因為他知道那段關係不可讓人知道，但當有人誤認時，又會有種刺激感。」

激情三年內下降 男性傾向多性伴侶

研究過愛情的心理學家、心理輔導機構「樹洞」創辦人陳健欣（Peter）表示，根據演化心理學，男性和女性都會盡量將自己的基因最大化，而男性在進行性交以至孕育下一代所花費的成本都比女性少，因此男性在基因上會傾向尋找更多的性伴侶，而女性則傾向尋找一個能夠照顧自己的伴侶。研究亦發現，男性的確比女性更易出軌。

出軌的原因則可以由兩個三角形去分析。根據「黑暗三角」，人的性格有三個黑暗特質，分別是控制慾、自戀及冷漠，研究顯示一個人的黑暗三角越高，出軌機會就越高；而在「愛情三角」方面，人的愛情主要由三個元素組成，分別是激情、親密及承諾，有研究顯示在一段愛情關係裏，「激情」會在兩至三年內慢慢下降。對於Eugene所說的「補足」概念，Peter疑惑愛情的三個元素是否真的可以像拼圖般東拼西湊？美國心理學家Harry Harlow做過一個「猴子實驗」，在裝置內加了一個有奶嘴的鐵絲網及一塊沒有奶嘴的絨毛，並在裏面放一隻真的幼猴，發現幼猴想啜奶時會去鐵絲網，想休息時會去找絨毛。「實驗結果顯示猴子有一種依附需要，人亦然。假設你有一個親密伴侶，但雙方性關係不合，你可以透過嫖妓得到滿足；和你有一個親密而且性關係也相合的伴侶。相信很多人都會選擇後者。」Peter說。

精神與肉體 出軌難定義

很多人把出軌分為「精神」及「肉體」兩類。Peter笑說，如果腦海中閃過一些和異性發生浪漫事情的念頭也叫出軌，「咁邊個冇出過軌？」Eugene認為只有當一個人有主動與異性做一些事，而這些事是足以替代伴侶的話才叫出軌。他補充：「最有效的出軌定義，其實是視乎那兩個人如何定義。」

那麼，Eugene出軌時，又有沒有和女朋友談過定義？答案是沒有。但他反而有向第三者說明自己已經有女朋友，「講畀佢知其實也是告訴自己，我有女朋友。第二就是讓出軌對象知道這段關係是有限制的，我畀唔到所有嘢你。」為何只向出軌對象坦白卻不向伴侶坦白？Eugene覺得這是因為他在伴侶面前，選擇了當一個懦夫，「告訴她會對她造成傷害。」

「我承認當時的想法是自私的，想在不做一個壞人的情況下，得到最多的東西。但我又想，如果自私的相反是無私，那麼愛情是否應該要無私？因為當我們說愛情是無私的時候，那麼『我愛你』的『我』又去了哪兒？」Eugene如是解釋。他說，其實出軌者不一定都是沒有道德，例如他的研究裏有個女生，把自己對男朋友說過的每個謊言都寫在一本「大話簿」裏，她平時用男朋友送的手袋，但要帶大話簿出街時則換另一個袋，「是盜亦有道的感覺。」

在愛情道德上，Peter覺得出軌意味着一個人願意為另一個人帶來一定程度的傷害。「當你沒有直接表明你的標準是甚麼時，你就仍然有需要跟着社會的標準走。」「去到最後，我的研究不是想說出軌是好、出軌能解決所有問題。而是透過出軌，我們看到當代人面對的愛情有甚麼問題，到底為何他們知道出軌會受萬人指摘，都仍然選擇出軌？當中不只是他個人道德上有問題，而是後面有更加大的東西導致他作出這個選擇。」Eugene說。

記者：黃桂桂

攝影：陳湧、區澤

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