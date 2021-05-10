流浪在街頭的毛孩若生病受傷，難免需要好心人的幫忙。在台灣新北市板橋一處工地，就有隻可憐的小貓咪半身潰爛，幸好有民眾發揮愛心，將牠送至動物之家求援，不但救了小貓咪一命，也讓牠的生命就此有了窩心改變。

市民楊先生領養的小貓「斑斑」，是在兩個月前由市民用紙箱裝着送到板橋動物之家。動保員陳恩進當時小心打開紙箱，看到裏面的四個月大小貓左側身體大面積受傷、毛髮結塊，於是立刻請駐區獸醫師黃亭瑄進行檢查救援。經過兩個月治療小貓恢復良好，開放領養後，很快於五月初就找到溫暖的家了。

市民張小姐表示：「二月初家人在工地發現這隻毛皮潰爛的小貓，不知受到甚麼驚嚇，渾身發抖縮在角落。我們慢慢靠近，牠不閃也不躲反而走了過來。我們發現牠幾乎全身都是傷，但精神活力都還不錯。小貓親人撒嬌，可是我和家人都沒有照料受傷小貓的經驗，家中經濟也無法負擔醫療費用，更沒辦法視而不見，所以送到板橋動物之家請人協助救援。」

獸醫黃亭瑄指出，當日檢查後發現小貓「斑斑」除了身體左側有受傷外，還有右前肢的內側及左前肢的外側皆有受傷，推測是車輛從左邊快速擦撞所造成的傷勢。雖然面積極大，幸而並無傷及肌肉骨骼，未來也不會影響運動機能。獸醫亦同時為「斑斑」持續進行皮膚醫療照護，避免因失去皮膚保護層而有細菌感染。「斑斑」親人又撒嬌，精神食慾皆良好。因個性親人愛撒嬌而備受大家喜愛，在動保員細心呵護及照顧下也漸漸好轉，開放領養後很快就找到幸福溫暖的家。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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