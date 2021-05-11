特約報道｜近期全港餐廳食肆都要面對一個難題，就是「換氣量」。早前政府宣佈「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」，給餐飲業界作參考。根據指引，餐廳都要達到換氣量每小時6次這個標準，否則就需要加裝具特定功能的空氣淨化設備。相比起更改換氣設備這種大工程，大多數商戶都會傾向選擇後者；畢竟改動送風系統所費不菲，無疑會大大加重商戶的經營成本，但購買空氣清新機只是幾千元，自然划算得多。

淨化空氣效果須等同於換氣量2至6

根據食環署所要求，如果餐廳無法改動通風系統達致每小時6次的換氣量標準，替代措施就是安裝空氣清新機設備，功能上需要具備高效顆粒空氣過濾（HEPA）、紫外線C技術（UV-C），或是兩項功能合一設備。其中HEPA設備的淨化空氣效果等同於換氣量約2至6即可，門檻較為寬鬆，中小型餐廳可以更容易符合規定。LG PuriCare 360° 空氣清新機，就被列入食環署網站的符合用於餐飲業務指定規格的空氣淨化設備名單上（https://bit.ly/33jVpQc），兩款型號（單層及雙層版）適合的空間大小不同，餐廳可因應實際環境大小而添置，最平只需六千多元，對小店餐廳來說，比起動輒以萬元計的價格來改動送風系統，無疑是相宜得多。

大學研究證實可去除99.9%細菌病毒

LG PuriCare 360°空氣清新機採用醫療級的HEPA 13濾網及Safe Plus 前置濾網，能淨化空氣中細至 0.01µm的微粒，能有效阻隔極細粉塵及懸浮微粒、沙塵、致敏原等高達 99.999%，更獲 ISO 國際認證。據韓國首爾大學研究所測試證實，可去除99.9%細菌病毒。同時LG PuriCare 360°會在空氣釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質，保護更全面。此外空氣清新機具有主動偵測功能，內置了PM1.0懸浮微粒及異味感應器，偵測空氣質素並以燈號顯示實時的空氣質素，懸浮微粒濃度一目瞭然。

LG 合作夥伴現提供一站式空氣質素評估、安裝及代辦空氣淨化設計證書服務， 了解更多：https://bit.ly/3tqhC9W

同樣適合放置於家居

大部份空氣清新機都採用固定送風口設計，葉片上下擺動送風，難以顧及空間每一個角落，LG PuriCare 360°空氣清新機顧名思義採用360°全方位空氣淨化設計，它的清淨循環扇可拉起並左右轉動，快速地將潔淨空氣吹送至7.5米以外，無論放置於任何位置，全面淨化空氣更具效率，方便餐廳食肆因應裝潢格局來擺放。

除了餐廳和工作場所設置，LG PuriCare 360°空氣清新機系列也很適合放置於家居，除可隔絕空氣中的細菌病毒外，更可去除甲醛及其他家居異味，獲英國過敏協會認證可過濾致敏原，包括塵蟎及霉菌。雙層版型號具有下層送風功能，家中有小孩或寵物也可以照顧得到，而且支援手機 LG ThinQ app 遙距操作，可隨時了解家中空氣空氣質素。

其實除了家中，每天出入不同場所，個人空間的空氣潔淨也很重要。LG 另推出了Mini便攜式空氣清新機，它的體積重量和一支樽裝水差不多，小小機身已內置了HEPA濾網及抗微塵濾網，獲 Intertek 及英國過敏協會認證過濾達 99% 有害物及致敏原，最快可於10分鐘內過濾空氣。只要帶上PuriCare Mini，出入放車上、辦公桌上，可以即時改善空氣質素，8小時的電量足夠一整天使用。另外口罩款式的PuriCare穿戴式空氣清新機，不僅具有兩個H13 HEPA濾網，更內置雙風扇呼吸感應器，吸氣時自動感應抽風，讓你擺脫口罩的翳焗感覺，自在呼吸清新空氣。

了解更多 LG PuriCare 空氣清新機全系列：https://bit.ly/2RxeID4

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）