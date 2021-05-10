進入夏季，氣溫逐漸轉熱，趁天氣未至於悶熱難耐，不如享受初夏的陽光與微風，與朋友參與活動，暢談一番！

參與夏日文化祭 重拾學生活力

為了讓人們率先體驗暑假的熱情與活力，一年一度的kkplus文化祭在5月舉行，市集邀請了多個本地創作單位，有各類型本地插畫、中古玩具等，而場地擺設偏向柔和的粉色系，絕對能滿足少女心！

kkplus夏日文化祭

日期：即日至5月25日

時間：中午12時至下午9時

地點：旺角朗豪坊L4 及 L12 POP-UP STORE

探索限定花店 暢遊花花世界

人氣花店「微光蜂舍」在海港城LCX舉行以雪糕店為題的限定花店，花藝師把韓式花藝糅合簡約設計，將每一束花最美的一面展現出來。這個星期的主題花為桔梗，象徵永恆不變的愛，場內可報名體驗韓式花束製作，為最愛的人送上獨一無二的禮物。

「LCX x 微光蜂舍」期間限定花店

日期：即日至5月16日

地點：香港尖沙咀廣東道3號海港城海運大廈L3 LCX

初夏相約知己 嘆精選下午茶

夏日最適宜在舒適的環境品嚐清新小食，8度海逸酒店在今年夏天推出初夏精選下午茶套餐，以精緻的鹹點與清新的甜品作招徠，讓客人相約好友，悠然享受午後愜意時光。

「初夏精選下午茶」

日期：即日至 6月30日

時間：下午3時至5時（2小時，須預約）

地點：香港馬頭涌九龍城道199號 8度海逸酒店

觀賞紙藝作品 支持本地創作

「紙藝行」是本地紙雕藝術家暨機械工程師Benson Chen所創立，他可以把一張平平無奇的白紙賦予生命，將紙雕變得栩栩如生，每一件作品耗時2個月至6個月，用巧手創造出半機械化的動物形態。Benson每天都會到場，即席示範紙雕手藝，展場亦有提供周末限定的紙耳環工作坊，費用全免。

「ROLL OUT 紙藝行」紙雕藝術展

日期：2021年即日至16日

時間：上午11時 至下午8時

地點：上環磅巷4號地舖 C-DÒU CAFE

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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