長崎於世界歷史上相當具意義，但其實亦有不少玩樂好去處。野母崎有全新的溫泉度假村「Ocean Resort Nomon長崎」開幕，住客可於房內欣賞大海景，而且可以享受浸溫泉，更可眺望「軍艦島」。

「Ocean Resort Nomon長崎」離長崎市40分鐘車程，設有17間房，當中有12間西式房和3間日式房，更有2間豪華靚海景套房附有天然溫泉，可以私人獨享溫泉，睇東海夕陽美景。

就算未有入住豪華靚海景套房，亦可享用與酒店同日開幕的「天然碳酸溫泉Nomon湯」，住客可免費浸泡。當地的溫泉水質素屬日本前列，其高濃度碳酸泉有助血液循環，據聞亦有美肌功效。

此外，酒店附近有多個景點，包括有1,000萬棵黃水仙盛放的「野母崎綜合運動公園」，「夫婦岩」及「田子島」等，更可參加軍艦島觀光船及海上戶外活動，節目動靜皆宜。而10月29日將會有「長崎市恐龍博物館」開幕，距度假村只有2分鐘車程。

Ocean Resort Nomon長崎

地址：長崎県長崎市野母町692-1

天然碳酸溫泉Nomon湯

營業時間：10am - 12am、6am - 8:30pm（住宿）；10am - 9pm（最後入場時間：8:30pm）（非住客）

費用：住客免費；非住客平日570日圓（約40.1港元）、周六日暨國定假日、特別日子670日圓（約47.7港元）

撰文：周伯臻

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