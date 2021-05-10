比熊犬，擁有圓圓的頭，全身都是白雪雪又蓬鬆的毛髮，看起來好像棉花糖，而牠們又經常被誤會為玩具貴婦狗，今集《動物百科》就跟大家介紹這隻比熊犬。

性格溫馴 適合作家庭犬

主人Yan在一年多前領養了一隻比熊犬，牠的名字叫嘟嘟，今年四歲多。比熊屬於細身的玩具狗，體重通常是3至6公斤左右，皮毛的顏色只有純白色。遠看的話，牠與貴婦狗的樣子很相似，但是可以從一點特徵分辨牠們。比熊的毛髮比較蓬鬆，當摸下去的時候，就好像在摸枕頭一樣；而貴婦狗相對上身長和腳長是一樣的，但比熊就是身長但腳是比較短。

比熊犬性格活潑好動，但同時很溫馴。而主人Yan認為比熊犬不算特別聰明，因為她有養過史納沙。她指史納沙非常聰明，相比之下比熊的學習能力是較慢的，而且比熊的性格較為倔強。「坐下這個指令，我教了牠超過十次才學得懂；給手這些我覺得牠是懂的，但牠不做；Give me five這些指令就不用奢望了；跳、轉圈這些都不懂。」她表示，嘟嘟脾氣很好，基本上沒有見過牠發惡，同時亦很文靜，也喜歡睡覺。Yan笑言，以嘟嘟纏人的程度來看，牠應該是以為自己是人而不是狗。「當你在家的時候，牠會長期看着你，例如你上廁所，牠就希望可以陪你上廁所，牠也希望可以與你一起洗澡。當你睡覺的時候，牠的身體例如手、腳總會碰着你的 ，又或者會陪我背對背睡。 」

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比熊犬的歷史

比熊犬的歷史相當悠久，相傳牠們一直在西班牙的船上幫忙做水獵犬，然後由意大利的水手帶牠們到歐洲不同的國家，因為牠們體形比較小，而且是白色，因此很受宮廷貴族歡迎。自十六世紀開始，已經可以在畫作中見到比熊的足迹，例如在西班牙王室及知名畫家哥雅的畫作都會見到牠，可見當時比熊犬在貴族中很受歡迎。不過到了十九世紀，因為戰亂，牠們的血統漸漸消失，後來法國人嘗試復興牠們的血統，我們今天才有機會見到這麼可愛的比熊犬。

美容護理注意事項

比熊犬以前是水獵犬，所以活動量很大，須要放足電。比熊犬的精力很充沛，每天都要預留15至20分鐘帶牠到街上跑步放電。Yan表示嘟嘟對狗隻的反應比較大，看起來是比較喜歡人類。而食物方面，剛接牠回家的時候，給牠零食牠是不會理你的，牠是不願吃的。但現在日子久了，就變得非常貪吃，牠甚至有時候會挑食。

至於比熊白色而蓬鬆的毛髮，在打理上也要特別花心機。Yan指出比熊不算是難養，但是打理上是比較困難，因為牠始終是曲毛，所以全身都要梳毛。最初她不太會用針梳去幫牠解結，那時候她帶嘟嘟去洗澡，寵物美容師會責怪她，指嘟嘟的底毛全部打了結，因為她沒有梳到底層。「最好是每天梳毛，我會先梳牠的一對手，先用針梳倒梳，即是向上梳，梳完之後，再用平梳順梳，先用粗的平梳，再用幼的那一邊梳。」 Yan表示最近天氣很潮濕，這段時間要確保牠的皮膚乾爽，每晚用風筒吹一吹牠的毛髮會比較好。另外，Yan一個月會帶牠外出剪一次毛和洗澡一次，而在家也會每兩個星期為牠洗澡一次。她表示要把毛髮吹至乾透也很花時間，每次都要用一個多小時。因為比熊是白色的關係，當牠們有淚痕的時候，會比其他品種更加明顯，淚痕本身是沒有藥物或手術可以處理的，因此建議要勤力一點幫牠們清潔。Yan表示牠現正吃白狗專用的糧，所以沒有甚麼淚痕，但狗隻總會有眼的分泌物，她都會每天幫牠擦乾淨的。

皮膚容易敏感 易患牙周病

香港天氣潮濕，加上比熊的皮膚比較敏感，牠們很容易因食物敏感而出現痕癢，導致全身泛紅和受損的問題。而耳朵也是皮膚的一部份，如果牠們本身皮膚容易敏感，連帶耳朵都會有問題。如果留意到牠痕癢的話，就記得趕快去看獸醫了。另外，比熊犬在遺傳上較容易有牙周病或牙齒相關的問題，建議勤力一點為牠們刷牙。如果真是沒有辦法幫牠們刷牙，或是狗隻很抗拒的話，可能要考慮久不久為牠們全身麻醉洗牙。

嘟嘟本來是繁殖場的狗，救出來時總數是有兩隻比熊女，當時救出來的時候，都有說如果沒有人要，繁殖場會將牠們賣到內地或者直接棄養在街上。Yan表示當時牠的身體狀況，看起來是沒甚麼的，健康是可以的，但牠真的很骯髒，毛髮都氧化了，後腿更有一隻腳趾萎縮了。而眼的周邊都有很多眼垢，一看就知是累積了很久的，牠的毛髮全部是啡色，因為都氧化了。而且，手手腳腳有很多皮膚問題是看不到的，在毛髮底下有一些皮膚生癬。Yan表示當初並不是因為外貌而領養牠回來，所以會盡力打理好嘟嘟的身體狀況，幸好慢慢地嘟嘟的身體已恢復過來。

總括來說，比熊犬性格親人，是一隻適合新手飼養的家庭犬，不過要特別留意牠們容易有皮膚敏感和淚痕問題。比熊犬作為一隻工作犬，牠們也很易融入大家庭的生活。

記者：黃允鍶

攝影：潘志恆、張志孟

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