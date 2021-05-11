AirTag開售，令這類其實岀現了好幾年的電子防丟器，再次重新被大眾注視，Samsung亦有SmartTag和SmartTag+迎戰。不少人或者都有疑問，究竟同類型產品的技術和應用有何分別，用家又應該如何選擇呢？今次選了4款，有新有舊有平有貴的電子防丟器實測比拼，除了有大熱的AirTag，還會有Samsung的SmartTag+和SmartTag，及較舊款的Panasonic SeeKit。其實一直以來都有類似SeeKit的產品存在，使用方法亦大同小異，主要利用藍牙連接作搜尋方法。而較新的AirTag除了藍牙，還有超寬頻及NFC；SmartTag+就有藍牙及超寬頻，而SmartTag就跟SeeKit一樣只有藍牙功能。

如果大家對AirTag、SmartTag+等同類產品的分別有疑問或不知道如何選擇，今日下午7點Gadget Guy將會開live直播，現場實試比拼之餘，亦會解答各位的問題，實行你問我答，對AirTag和同類產品有興趣的朋友記得留意！

《電子防丟器比拼》你問我答live

5月11日晚上7點

直播平台：

《果籽》YouTube頻道

果燃台

記者：韓繼聰

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