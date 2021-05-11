香港的塌樹被清理後，大部份最終都會送到堆填區，結果大量香港樹木從此被丟棄。為了告訴大家「香港有原木」，「香港木庫」的Ricci把香港木材回收到一個倉庫，創造出香港製造的木庫工場，延續樹木的意義。目前木庫已經回收了超過300噸的本地木材，回收木材到木庫後，須進行保養、切割、乾燥、打磨及上油等步驟，每件木製品都花費時日及工序，再由設計師設計成木製產品 。

這次「香港有木庫」導賞工作坊由香港木庫成員帶路，了解一件香港製造木具的製作過程。參加者將透過木庫導賞團認識更多香港原木的基本知識，同時將親手製作木盤，體驗打磨及上油步驟，亦可帶走完成品作為禮物紀念。

1. 木庫導賞團：參觀及講解木庫的背景及運作，介紹不同物種的木從何來。

2. 動手！由導師教導用香港原木製作木具，進行磨木及上油步驟。

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《香港有木庫》導賞及木盤工作坊

日期：2021年5月22日（星期六）

時間：10am-11:30am（立即報名）

費用：HK$480／人 （製作一個木盤）

名額：14人（18歲或以上）

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《香港有木庫》導賞及木具套裝工作坊（二人同行）

日期：2021年5月22日（星期六）

第一場時間：1pm-3pm（立即報名）

第二場時間：4pm-6pm（立即報名）

費用：HK$680／一組（製作一個木盤、兩個杯墊）

名額：每場8組（兩人為一組，18歲或以上）

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活動地點：香港木庫廠房

活動地址：元朗朗屏福喜街55 號福喜貨櫃場（朗屏西鐵站 A 出口，轉駁的士前往或步行約18分鐘）

截止報名日期：2021年5月20日（星期四）11:59am

條款及細則

* 二人班（兩人為一組），只限18歲或以上成人參與。

* 參加者必須照顧個人安全及財物，若發生意外，恕不負責。

* 參加者有責任確保所提供之個人資料準確無誤。如參加者的個人資料不完整或不真確，以致無法聯絡，本公司概不負責，並不作另行通知。

* 所有登記的個人資料將轉交香港木庫作本次活動的聯絡之用。閣下成功報名，即被視為同意我們將你所提供的個人資料轉交香港木庫作聯絡用途。

* 參加者承諾及同意本公司不需就此項咨詢服務或其他直接或間接因此而起的任何損失、賠償及支出負上任何責任。* 導賞團及工作坊受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒及香港木庫保留最終決定權。

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116-0026 ，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk

記者：翁怡富

編輯：鄒仲安

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