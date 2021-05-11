旅發局即日起至5月31日推出「藝術文化 ‧ 就在香港」活動，以藝術視角感受香港的獨有魅力。活動分為3大元素，當中包括「線上」藝術活動和「線下」藝術漫步及感官饗宴，活動十分吸引！

線上集合藝術活動情報 跟微電影線索遊香港

因應疫情，旅發局設立線上活動，即使足不出戶也能體驗香港的藝術氣氛。主辦方在「藝術文化 ‧ 就在香港」網站集合了Art Basel、Art Central、鹽田梓藝術節2021等國際及本地藝術活動的情報以及網站連結，方便大家瀏覽。

另外，主辦單位邀請了王苑之及彭秀慧共同出演創意微電影，故事內容敘述兩人意外對調相機，其後透過相片找線索，尋找對方。而微電影中有互動元素，觀眾可按個人喜好決定主角去向，遊覽南豐紗廠、香港藝術館、金魚街等不同景點，跟隨主角展開藝術之旅！

6大主題路線 重遊電影MV拍攝熱點

大家即使居於香港，也未必完全了解本地特色地點，「線下」活動將帶領市民暢遊香港，以6大主題路線為題，包括藝遊維港兩岸、「星」際漫遊香港、黃竹坑藝術「南途」、藝城遊蹤、「舊城中環」的藝術日「嚐」及藝文「深」度遊，讓市民隨着地圖游歷各處藝術熱點，讓人認識不一樣的香港。

漫步主題路線涵括全港12區超過50多個藝術熱點，例如「星」際漫遊香港以電影及MV為主題，讓市民隨着國際及本地巨星足迹重遊電影及MV拍攝地點，包括廟街牌樓、金魚街、雷生春等，而電子地圖會提供附近餐廳優惠資訊，不但能享受漫步遊，也能照顧大家的胃口。

品嚐藝術美食 低至半價享美食盛宴

除了玩樂遊之外，還有美食盛宴，讓市民大飽口福。旅發局與鼎食聚（DiningCity）合作，於5月份推出5款藝術美食主題、合共逾200個餐飲優惠，折扣由半價至8折不等，想以優惠的價格享受佳餚，就要留意網站詳情了！

藝術文化 · 就在香港 2021

日期︰即日至5月31日

網站：www.discoverhongkong.com/Arts

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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