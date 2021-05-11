立夏之後，香港天氣逐漸熱得厲害，很多家庭都已經開冷氣。冷氣機作為長時間使用的電器，相信很多人對冷氣機匹數、清潔、保養、選購，以至使用上都有各種疑問。因此《果籽》找來幾位資深冷氣機技工，從實用角度出發，為大家解答日常使用會遇到的各種問題，分享使用心得及小技巧。

洗冷氣機教學：冷氣機清潔劑選擇

自己在家清潔冷氣機，最簡單的方法就是用冷氣機清潔劑。市面上，冷氣機清潔劑非常多，記者在幾間不同的五金舖內，買了3支最常見且價錢相若的作抽樣測試：NABAKEM冷氣清潔劑、JapanHome冷氣清潔劑及Austbo冷氣清潔劑。

清潔效果非常類近，每支容量大概在420ml-500ml之間，都是直接噴灑在冷氣金屬片上，約待上5至10分鐘，就會有清潔的效果，有10年冷氣安裝及清潔經驗的阿B認為3支清潔劑的效果都頗滿意，有非常不俗的起漬效果；不過三支中以JapanHome冷氣清潔劑表現較突出。清潔劑由離開噴嘴一刻，就會直接變成泡沫狀態，相對有些呈水狀態的清潔劑，泡沫能停留在冷氣機金屬片上的時間會更長，所以清潔效果會更佳。

蓋水洗冷氣機使用教學

一般洗冷氣師傅都會用Coil水（或稱蓋水），現時香港好多大型冷氣系統，甚至大型商場的清洗冷氣工作，很多時都會用得上它，價錢相對較便宜，可在五金舖買到。如果用在2匹冷氣機的清潔工作，大概可以洗上5至6部冷氣機。阿B指：「蓋水在噴出時，只是一種水劑，所以滲透性非常高，但當遇上冷氣金屬片時，就會馬上形成清潔泡沫，這樣就可以『拿起』金屬片表面的污漬；好多洗冷氣師傅選用它的原因，就是它的潔力很強，但對金屬的損害性不高，即使有少量殘留在機身內，都不會令冷氣機出現腐蝕性問題。」

使用蓋水洗冷氣分3個步驟：首先是用油掃清潔冷氣金屬片上大型塵粒，這可免去清潔後、過清水時，「大型塵粒」堵塞去水喉管；第二步才是噴灑蓋水在冷氣的金屬片表面，再待上3至5分鐘；最後以油掃連着蓋水輕擦冷氣金屬片表面一次，再過淨清水，整個冷氣清潔程序就完成了。

5大正式洗冷氣機工序

一般家庭清潔冷氣機不外乎噴灑清潔劑、洗隔塵網作日常保養，但隨着時間增長，冷氣機內部會積聚大量塵垢，令效能顯着下降，這時候就應該找師傅清洗。很多人都會疑惑到底請師傅洗冷氣有甚麼工序，成效又到底如何，於是記者找來專業冷氣技工傑師傅，示範正確的洗機方法，30分鐘搞掂。

工序一：拆機

傑師傅指：「正式洗機，是要連機身內的塵垢，以至後方的散熱Coil（冷凝器盤管）都要一併清洗。」洗冷氣機由拆機開始，首要當然是關上電錶總掣，再拆電線及機殼，最後將冷氣機卸下來清潔。不過絕不建議大家跟着做，因當中涉及220V電力裝置，所以必須由領有冷氣技工牌照的師傅清洗。

工序二：做好防水措施

清洗工作馬上開始，先來是為浴室蓋上防水墊，因為洗冷氣機的藥水有極強腐蝕性，冷氣機的摩打及壓縮機位置，都要用膠布或毛巾蓋上，以防入水致弄壞。

工序三：高壓水槍噴灑

洗機第一步，是用高壓水槍噴勻全機，去除大型塵粒。傑師傅洗機用的高壓水槍，與一般家庭式手動水槍最大分別是水壓可達20-30Bar，直接射在皮膚表面，都可導致脫皮，所以絕不建議大家使用。

工序四：落洗機藥水

再來是落洗機藥水，雖然名字都是「Coil水」，但比一般在五金舖買到的來得更強力及腐蝕性較高，「凍Coil及散熱Coil都要噴灑，基本一噴完就要清洗，否則有可能弄壞機件！」洗機過程大約30分鐘，舊機隨即變得一塵不染。

工序五：清洗去水孔

最後一步，就是去水孔位置都要用清水及毛巾清潔。如果塞了，就會做成滴水問題。重裝後，亦謹記要試開一次，看是否運作正常，整個清潔過程才算圓滿完成。

提防消費陷阱 即場「加雪種」巧立名目收費

「洗冷氣」時經常會遇到一些需另外收費的事項，例如「加雪種」。傑師傅教路：「正常是不用入雪種，若果漏雪種，就須拿回工場焊接，再抽真空後才可追加雪種，在家中是做不來的，如果有師傅對你說幫你在家中加雪種，有可能是巧立名目收錢。另外，冷氣機因生銹而需要塗防銹油，這方面亦應注意，因為修理前必須經打磨工序，再塗防銹油才能起作用，直接將油塗在生銹位置，到最後都會脫落下來，效用不大。一般窗口式冷氣機（1-2匹）的清洗費用約為$500至$700，掛牆式分體機（1-2匹）則大約$700至$1,000。最後，清潔後謹記要試開一次，看是否運作正常，才算完成整個洗冷氣機工序。」

選購指南一：冷氣機匹數選擇

如果家中部冷氣機，經過清洗後還是不夠凍，應該是時候考慮買部新機。不過買機其實有很多須要注意的地方，除了可參考消委會報告外，畀錢前了解多啲，可以幫你慳錢又慳電。

每100平方呎加1匹

很多人對於冷氣機匹數都會有疑惑，究竟自己的客廳、房間要買多少匹才夠？資深冷氣機技工李國淙（B哥）教路，一般每100平方呎的房間與客廳空間，就需要用上1匹的冷氣機，如果是200平方呎的地方，就要用上2匹的冷氣機，如此類推。要知道空間尺寸，B哥有個小技巧，可用一把拉尺，先量度地磗尺寸，然後再數房間內地磗數目，兩者相乘，就可推算空間的實際面積。

不過，若用上了3匹或4匹的冷氣機，還有一個注意重點，「3至4匹冷氣機的出風量較大，容易吹得人感覺不太舒適，而且所產生的噪音也較高，未必適合喜愛家居寧靜的人士。這時，我多建議用家分裝兩部冷氣機，例如在客廳的前後相距最遠位置，分別安裝兩部2+1匹或2+2匹冷氣機，這樣除可達至相同製冷效果，冷氣的分佈亦較單裝一部更平均。」

開放式廚房加0.5匹

不過裝對了冷氣匹數，為何有些人還是發現有冷氣不夠凍的問題？「這種情況可能是大家對室內實際環境有考慮不周的地方。例如近年香港人很喜歡的開放式廚房，要知道，就算是同樣的200呎客廳，但因為廚房會產生熱力，開放式的設計會導致冷風不夠的問題出現，所以冷氣機的匹數要加大半匹，亦即2.5匹！另外如果家中有一個很大的西斜玻璃窗，解決方法亦與開放式廚房類似，安裝冷氣機時亦最好加大半匹。」

選購指南二：定頻式VS變頻式

買冷氣機一大注意點，就是冷氣機是否較慳電，做了冷氣洗機與安裝十多年的李國淙（B哥）指，冷氣機有分「定頻式」和「變頻式」：

定頻式冷氣機

一般「定頻式」冷氣機多見於舊式窗口機。定頻式冷氣機最耗電的壓縮機在一開始運轉時就會用上全能量（Full Power），夠冷時才會停下，不過在冷氣機感覺不夠冷時，又會全能量運行，而壓縮機會在全開與關上兩者之間不斷切換，這個設計的缺點是運行與停止期間，可能會產生很大的升降溫差，需要耗費更多電力來補償。

變頻式冷氣機

而較新款的變頻式冷氣機，多見於新款的分體式冷氣機，優點是耗電量會低一點。變頻式冷氣機的電壓波幅較少，原因是冷氣機的感應器，就算發現房子的溫度夠冷，它會自動以降低電壓的方法，將壓縮機速度下降；這樣的好處是可在較低的耗電情況下，一直提供適量的冷氣，保持室內溫度在一定的範圍內。

變頻式慳電20%至30%

變頻式冷氣機壓縮機毋須每次都在Full Power情況下運轉，這樣亦解決了定頻式冷氣機溫度大幅上落的問題。如果說得實質一點，一般變頻式冷氣機可以為你慳下20-30%電費，不過當然還要視乎操作環境及使用方法。

選購指南三：窗口式VS分體式

到底應該買傳統窗口機還是分體機？兩者有以下分別，可按個人需求選擇。

分別一：價錢

B哥指，其實窗口機與分體機，最大分別是價錢，一般1-2匹分體機約$4,000至$8,000；至於窗口式1-2匹價錢約$2,000至$4,000。另外，分體式冷氣機一般要搭棚才可安裝到室外機，如果有問題要維修時，費用亦會比較高。

分別二：運行噪音

由於分體機的壓縮機放在屋外；窗口機是整合在一起。所以窗口機會聽到嘈雜的壓縮機噪音，放睡房會不太舒適。

分別三：耐用性

窗口機底盤一般以鐵造；分體式冷氣的水盤是膠造的，分體機耐用性隨時可以強上一倍，使用年期也會長久一點。

5大冷氣機使用Tips

不少人返到屋企第一時間開冷氣，但大家可能不知道看似簡單的開冷氣也有注意事項。逾十年維修冷氣經驗的昌哥，以下會教大家開冷氣步驟，分享5個使用冷氣機的心得。

一、先開窗降溫慳電費

開冷氣前先打開窗開抽氣扇，可以降底室內溫度兩度或以上，然後才開冷氣機，可以減輕冷氣機負荷，還可慳電費。

二、先開快風有效隔塵

開冷氣最好先開快風，原因是很多冷氣機的隔塵網都是用靜電作用阻隔塵埃，快風可快些產生磨擦力，塵就不會走進機身內。

三、隔塵網每周洗一次

很多人會有誤解，以為一季洗4至5次已算頻密。但昌哥指，隔塵網最好每星期洗一次，最多兩星期就要洗。

四、1:49漂白水噴冷氣機可殺菌

正確的洗隔塵網方法應該是洗淨後，再用1:49的漂白水浸泡隔塵網10分鐘，然後再過清水；至於冷氣機內部金屬片，也要用1:49的漂白水，以噴水壺噴灑，可將隔塵網及機內細菌殺死。噴灑後等半小時至1小時再開機，只開風扇，不開製冷系統。

如果家中有小朋友或有家人對漂白水氣味敏感，最好在整個清潔過程中，不要留在屋內，而且機身在吹風時，亦最好打開窗戶，令漂白水氣味更易消散。

五、關機分兩步

關冷氣機時也不要一次全關，先關上製冷，留下風扇運行15分鐘吹乾機底積水，可防止底盤生銹，冷氣機便會耐用得多。

製作：果籽

編輯：鄒仲安

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