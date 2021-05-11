疫情下未能外遊，所以今次介紹一個九龍城土瓜灣本地導賞團。採訪當日天色不好，還下起雨來。「大家好！有沒有人來過這裏，有沒有聽過這個花園的來歷呢？」等等，在宋王臺花園石碑前，為何只得導賞員Joe自言自語，一個參加者也沒有？「先問問我們的觀眾，大家可以試試在聊天室留言。」原來觀眾不在現場，而是在電腦前嘆咖啡、看着「活現香港」這個以網上實時直播形式進行的導賞團。

「活現香港」市場營銷及宣傳經理Meiling，拿着拍攝器材充當助手。她手持的穩定器上，綁着兩部智能電話，上面的一部用來拍攝，下面的一部螢幕向出，充當導賞員的讀稿機。「故事說到這裏，有一班演員準備了話劇給大家欣賞。故事純屬虛構，請大家細心欣賞！」話一說完，他們倆便急步趕往下一個景點，網上導賞團的好處是一分鐘都不浪費，景點與景點之間的步行時間，網上實時畫面已在播放預早錄製的話劇。

「活現屯馬新力量」文化導賞 x 街頭劇場體驗團計劃在2020年12月招募文化大使，經過一輪面試，挑選出52位文化大使，參與連串導賞員及演員培訓。這班文化大使有七成都是本區街坊，雖然是戲劇初哥，但落足力以生動有趣的方式，表演出街坊的口述歷史故事，訴說屯馬綫及新車站周邊的地區故事。

除了文化大使及現場導賞員Joe，其實直播室有另一位導賞員Christina：「海心島是九龍城碼頭對出的一個島，它的形狀很像一個蕃薯，有人把蕃薯叫作土瓜，久而久之這裏便叫了作土瓜灣。不知道現場的導賞員行到哪裏呢？」Joe：「大家好！幾分鐘路程後我們來到北帝街。」Joe邊行邊訴說，北帝街沿木廠街直到炮仗街，往時全部都是廣萬隆炮仗廠。「戰後有很多基層市民在炮仗街開排檔做生意，這檔是英姑的檔口，她是最早一代來到這裏開檔的。」可惜天雨關係，直播那天英姑沒有開檔，若有幸即時與健談的英姑話當年，將會是這個網上實時直播增值的地方。Joe一句「把時間交給直播室」，Christina便開始為觀眾解構，港鐵站是如何用catchment area（服務範圍）來決定選址。

「活現香港」CEO陳智遠Paul：「活動的構思是因為屯馬綫有兩個新車站，土瓜灣和宋皇臺站將要開啟，主要貫穿我認為香港最有趣的區域九龍城和土瓜灣。我們希望以最有趣的方法來呈現出來，所以除了導賞團外，我們也去構思能否打破框框加入戲劇的元素。」Paul指原本所有想法都是在室內街上發生的，但因為疫情關係要變陣，把之前計劃的所有元素包括導賞現場街上講解、舊照片、街坊故事和戲劇的元素，搖身一變成為今次這個網上模式。「基本上我們是把這回事當作成電視節目，或者是網上節目去展現，整個過程是沒有冷場的。」

本是攝影師的導賞員Joe是導賞新手，一來便挑戰這種新模式，Joe說：「很累啊！最疲勞的地方是腦海一直要背誦台詞，也要看路面情況又要看觀眾反應。同時要聽着控制室的指示，很多東西也要同時間兼顧。最遺憾的是我不能看到觀眾直接的反應，要說服自己鏡頭背後有很多觀眾，要保持着自己的興奮感。」主理這個項目的Meiling補充：「導遊在A點走到B點中間用了多少時間，我們要計算得十分準確，現場和直播室的導賞員，需要配合得很天衣無縫。如果步程是4分鐘那麼直播室內的導賞員，可以怎樣充分利用這4分鐘呢？幕後還有4至5位同事作出支援。」Meiling表示複雜性雖然增加了，但可以構思和增值的元素多了。雖然可說是疫情下衍生的產物，但發展空間和需求比想像大。

CEO Paul也同意並表示，疫情期間收到很多學校的查詢，可有讓學生不用出外，在班房也能進行的視察和考察團？另外還有院舍詢問，老人家不能外出，有沒有導賞團可以讓身在院舍的老人家接觸外間和街坊溝通？他說：「我們認為虛擬導賞團有很大的發展空間，因為打破了很多的限制，例如人數上限和地域限制，又例如若果能安排兩個直播隊，可以這一秒在柴灣下一秒在荃灣。甚至是不同城市也能夠做得到，尤其是我們現在不能外遊，大家都很想去外國旅行，可否做到半小時在香港，接着半小時在台北或東京這些模式呢？也可以做得很有趣。」若大家都有興趣體驗一下，安坐家中也能參與的新模式導賞團，讀者可即日起優先於網址「http://bit.ly/TMLvirtualtour」免費報名參加「活現屯馬新力量」網上直播導賞團。

「活現屯馬新力量」文化導賞 x 街頭劇場體驗團

日期：2021年5月至10月指定周末

時間：約1.5小時

對象：全港市民

語言：廣東話

形式：網上實時

報名：http://bit.ly/TMLvirtualtour

記者：鄭汝翹

攝影：周芝瑩、伍永健

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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