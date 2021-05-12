竹篙灣檢疫中心上周爆出懷疑集體食物中毒，其實早在中毒事件前，已有多名在竹篙灣隔離的市民投訴，指營內提供的飯餸質素差，而隔離營劣食飯盒相亦隨即在網上瘋傳。事後爆出涉事飯商所提供的飯盒原本價錢都只是$25，近月更減價至$16，如此便宜的價格震驚13億人。若果拿着$25，甚至只有$16，到底在香港還有甚麼選擇？

記者在街頭找來數名市民，詢問一下他們有否平價餐廳推介。大部份市民指$20以下選擇不多，可能只有麵包、撈麵、杯麵和小食，不過相比起隔離營劣食飯盒，有市民說：「寧願三餐杯麵，也不想吃隔離飯。」雖然大部份街坊都說，若只有$16，寧願吃便利店撈麵和杯麵。

但其實香港還有好多有心人，為基層市民提供熱暖又有營養的平價飯。例如深水埗朗益燒味工房，多年來雙拼飯都只賣十多二十元，最便宜$15已有雞鴨雙拼飯。長沙灣熟食市場裏面的合興廚房，平時一個菜$35包飯包湯，記者致電查詢若大量訂購飯盒，價格可低至$32。還有人稱「女版明哥」的多姐，她由1993年開始在彩虹道街市熟食檔做自助餐，任食廿多碟小菜，盛載的次數不限，由1993年起收費$10到現在$32，依然吸引大量市民支持。如果大量訂購飯盒滿300個，三餸任選都只是$24，蕃茄蛋、粟米肉粒、豬排、雞翼、蒸魚、炒菜任選平靚正。

不過說到底，政府的錢花費在哪、是否用得其所，我們都可能再無能力過問，正如有市民提到，「政府花5千萬起噴水池給人觀賞，被隔離的人再慘都只有一個$16的飯盒，比臨時演員更慘。」記者惟有祝大家身體健康，永遠不用同肉餅飯盒見面。

記者：劉芷晞、陳慧敏

攝影：劉芷晞

編輯：鄒仲安

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