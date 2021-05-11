最大馬力310匹、0-100公里加速4.8秒、峯值扭力400Nm、售價$526,488，這幾組數字正正是今代Audi S3 Sportback的重點。不過解構這些重點前，大家請先看看新車外觀，有沒有點點林寶堅尼的影子？先看車體輪廓，今代Audi S3 Sportback跟上一代很相近，兩者最大分別是Audi的設計語言，由以往講求簡潔利落的筆直線條，變成現在多稜角的硬朗設計。據負責今代A3和S3的設計師Juan Carlos Huerta Martinez稱，新車的高腰線造型是向七八十年代的Lamborghini Countach致敬，特別是這架試駕車車身用上Python Yellow顏色，非常搶眼，不用真正跳入車廂，離遠已感受到那股微微的辣味。

標準配備齊 唔使加錢乜都有

跳進車廂，第一感覺是新車內櫳與上一代A3和S3可謂兩個次元的產物。上一代的升降屏幕終於退役，取而代之是Audi近年愛用的輕觸式屏幕。再細心看，設計師聲稱參考自林寶堅尼的設計元素漸漸呈現出來，當然參考對象不是40多年車齡的Countach，而是近代的Urus，兩者相近之處就是那六角形的冷氣出風口。

新一代S3的設備是前所未見的齊全，以往需要加錢的Matrix LED頭燈、電子軟硬避震、Virtual Cockpit虛擬數碼錶板、Bang & Olufsen 3D音響、Apple Carplay、導航系統及車廂氣氛燈等等，現在統統變為標準配備。這不但印證了時代轉變令科技更普及化，更驚喜的是新車居然沒有因此加價，甚至比上一代便宜三萬大元，怎叫人不心動？

空間方面，新車的整體長闊高有輕微增長，有多輕微？大概是30mm左右，所以官方表示今代的膊頭空間有改善，坐滿人理應不會太過逼狹。實用性方面，S3 Sportback的尾箱容量是370公升，比上一代多40公升，不過比起普通前驅版A3的話，四輪驅動的S3 Sportback的尾箱還是細了一點。

增磅130kg 0-100比舊版慢0.2秒

動力方面，新車的馬力和扭力沒有任何提升，依舊沿用同一套Haldex Quattro四驅系統，配七前速S-Tronic波箱及第三代EA888 2公升Turbo直四引擎。正因與上一代的動力數值完全一樣，所以要感受新車的分別並不容易，不過經過反覆細味後，你會發現新車的中後段加速力明顯比上一代更強悍。至於為何新車的0-100公里加速時間比舊款慢0.2秒？相信跟新車增磅130kg有關，幸好，那130kg的負磅並未有為新車的操控表現帶來太負面的影響，依舊遵循Audi四驅車那種沉穩作風，不論是任何天氣和路段，它都能夠鐵面無私的為你提供無窮無盡的循跡力。不過如果閣下要追求一絲駕駛激情，也許S3的安穩定位未能滿足你，相信備有飄移模式的Golf R或會比較對口味。

總括而言，新一代Audi S3在性能上真的談不上有甚麼大驚喜，特別是當動力數值跟上代一樣，甚至而0-100公里加速更加慢了0.2秒。不過值得慶幸的是，新車外形比起上代更鮮明有個性，而設備和售價亦是前所未有的齊全和進取，正常車迷也很難找到拒絕它的理由吧。

Audi S3 Sportback quattro

引擎：1,984cc直四turbo

馬力：310hp/5,450-6,500rpm

扭力：400Nm/2,000-5,450rpm

傳動：7前速雙離合器自動波箱，四驅

售價：$526,488起

查詢：Audi Hong Kong

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）