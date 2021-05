我們由細到大都聽過「一日一蘋果,醫生遠離我」這句話,的而且確,蘋果含有豐富的營養,補充都市人身體所缺少的物質。一顆蘋果裏含有大約100卡路里、25克碳水化合物、4克纖維、19克糖、每日建議維他命C攝取總量的14%以及其他少量的維他命。另外,蘋果含有一類叫多酚的有機化合物,是蘋果內其中一種抗氧化劑的重要來源。

蘋果皮含兒茶素 可預防中風

豐富的營養令蘋果對人體健康有益身心,根據研究顯示,其中含有的膳食纖維——尤其是可溶性纖維,可以有效地降底血液裏的膽固醇。而且當膳食纖維進入腸道內,更可以提供養份予腸內益菌,或能預防肥胖、心臟病和二型糖尿病。而在蘋果皮中則帶有大量的多酚,其中一種便是兒茶素。一項研究指出,多攝取兒茶素可以下降血壓水平及降底中風機會約20%。另外蘋果內的多酚作為一種抗氧化劑,亦可降底二型糖尿病的風險近28%。

當然蘋果有大量的益處,不過假設你今天在身上有一個蘋果,不過周圍都沒有乾淨的水可以清潔蘋果,那麼,在你知道蘋果的益處的情況之下:吃下蘋果會更好?還是留待遲點或不吃會更好?

蘋果皮未洗或含病毒細菌 比殺蟲劑更有害

先從大家最關心的殺蟲劑開始,其實現時種植蘋果以至其他農産品的時候,用到的殺蟲劑其實都會受到政府設立的標準所約束,普遍對人體較少傷害,其實都尚算安全,反而並不是值得擔心的事項。

更值得一提的是,蘋果雖然大有益處,可惜現實和遊戲並不一樣,吃一個蘋果並不能像遊戲角色般補充血量。在現實之中,人體賴以生存的生物機制十分複雜,你所攝取的營養並不能和你的壽命劃上等號,也不見得會有直接並即時的影響。相反未清洗的蘋果上隨時含有的細菌、病毒甚至寄生蟲,對人體帶有即時的禍害,畢竟你也不知道究竟有甚麼人和物件觸碰過你手上的蘋果。

未清洗連皮食 有機會致腸胃炎

家庭醫學專科醫生林威智指:「一般進口香港的農作物,在入口、批發和零售過程都會由食安中心抽樣檢查,確保農作物表面沒有過多殘餘農藥。理論上在香港買到的蘋果,就算連皮食,只要有適當沖洗,農藥中毒的機會甚低;就算沒有洗乾淨便食用,農藥中毒的風險仍屬於低。相反,水果在儲存運送時更易受到其他感染,如果進食未清洗的蔬果,就算只是一個小小的蘋果,也絕對有機會患上腸胃炎。」

農藥中毒和食物引致的腸胃炎,初期症狀難分辨,通常也是嘔吐、肚瀉和肚痛,林威智醫生叮囑如進食蔬果後出現以上症狀,亦應盡快求醫。「如不幸農藥中毒,醫生會根據不同農藥的特性及病人的反應作出支援性治療,例如用鹽水補充水份,盡快將血液中農藥的濃度降低、以藥物控制血液中的酸鹼度以及電解質、以葡萄糖液確保血液中有足夠的糖份。如嚴重情況,病人可能須要洗腎、注射鎮靜劑來控制抽筋,甚至要插喉或用呼吸機來幫助呼吸。」

果蠟影響不大 但可封存塵埃髒物

除了農藥,蘋果上光滑的蠟質,也令不少人擔心會影響健康。林威智醫生指蘋果會在果皮上分泌果蠟,以保存果實水份。而在儲存和運輸期間,果商也會在蘋果表面噴灑食用果蠟,這兩種果蠟對身體沒有太大影響。「但有些不法商人為了節省成本,使用工業蠟來代替食用果蠟,長時間攝取工業蠟,對身體會造成嚴重影響,例如會傷害肝腎功能和腦部發展。」

雖然食用蠟無害,但由於在噴灑食用蠟時,會將原本附上蘋果皮上的骯髒物、塵埃、化學物質等封存着,如果不刷走這一層果蠟,便難以徹底清潔。

蘋果皮抗氧化物 高果肉6倍

連皮吃蘋果,益處非常多,註冊營養師梁穎恩(Bonnie)亦建議吃蘋果應盡量連皮吃。「蘋果皮含有不同營養,例如檞皮素可降低壞膽固醇,對糖尿病有正面影響,亦可減低患上癌症的風險。另外還有有助抗氧化的酚類化合物,蘋果皮所含的酚類化合物比蘋果肉多二至六倍;而類黃酮含量亦比蘋果肉高二至三倍。」

雖然蘋果皮好處多多,但如果蘋果未經清洗,林醫生和營養師Bonnie都不建議冒險連皮食用。綜合資料文獻,林醫生分享簡單的洗蘋果方法,可先用40至50度溫水,浸洗蘋果半分鐘,再用清水沖洗蘋果,沖洗時可用百潔布來磨擦蘋果表面,重複以上步驟兩至三次,便可以安心食用。

Reference:

Koutsos A, Tuohy KM, Lovegrove JA. Apples and cardiovascular health--is the gut microbiota a core consideration? Nutrients. 2015 May 26;7(6):3959-98. doi: 10.3390/nu7063959. PMID: 26016654; PMCID: PMC4488768.

Peter C. H. Hollman, Anouk Geelen, Daan Kromhout, Dietary Flavonol Intake May Lower Stroke Risk in Men and Women, The Journal of Nutrition, Volume 140, Issue 3, March 2010, Pages 600–604, https://doi.org/10.3945/jn.109.116632

Briggs A D M, Mizdrak A, Scarborough P. A statin a day keeps the doctor away: comparative proverb assessment modelling study BMJ 2013; 347 :f7267 doi:10.1136/bmj.f7267

Muraki I, Imamura F, Manson JE, Hu FB, Willett WC, van Dam RM, Sun Q. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ. 2013 Aug 28;347:f5001. doi: 10.1136/bmj.f5001. Erratum in: BMJ. 2013;347:f6935. PMID: 23990623; PMCID: PMC3978819.

Koutsos A, Tuohy KM, Lovegrove JA. Apples and cardiovascular health--is the gut microbiota a core consideration? Nutrients. 2015 May 26;7(6):3959-98. doi: 10.3390/nu7063959. PMID: 26016654; PMCID: PMC4488768.

撰文:Inscie HK、黃以聲

攝影:蕭志南、曹偉樂

編輯:鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)