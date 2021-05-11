環保節能是近年的一大議題，正值台灣面臨五十多年來降雨量最少的一年，多個縣市已開始進行限水措施，尤其影響洗菜洗碗等日常生活的必要用水。有專家教路，不欲將病菌吃下肚，同時能兼顧節省用水，又能達致洗得乾淨的效果是有方法的。

黃豆粉不溶於水 易污染環境

祖先們的古早智慧在洗碗時使用黃豆粉、苦瓜粉、麵粉等粉末，先灑在碗盤上即可吸附油污，再以少量清水沖掉即可，而且取用方便；但由於植物粉末包括黃豆粉、苦瓜粉、麵粉等，本身含磷，而且纖維質較高，若長期及大量使用，可能會造成「河川優養化」（即水域中的養份會越來越多，水會越來越淺，最後變成沼澤或陸地的自然演化過程），亦有堵塞水管的風險。

當帶有「磷離子」的物質排放到河川成為藻類、微生物的食物，會滋生大量藻類覆蓋於水面上，導致生活在水裏的魚蝦缺氧而死亡。黃豆粉含磷量雖不高，每100公克大約只有250毫克，日常洗碗用量其實不算多，即使殘留吃下肚也不會超過磷每日最高攝取量800毫克，但若然全球人都在用，積沙成塔，難免會對環境造成污染，因此歐盟自2013年起也嚴格限制洗衣粉及洗衣液的磷酸鹽含量，幾乎降到零，藉此減少對環境的傷害。

另外，因植物本身的纖維多不易溶解，所以多吃蔬菜可以幫助排便，換在環境上，植物磨成粉末後纖維也不會消失，在不溶於水的情況下也就容易沾附堆積於水管壁，長遠會影響排水，所以植物粉末不是最好的選擇。

蘇打粉洗菜浸15秒即可 否則會影響纖維

就洗碗替代方案而言，蘇打粉可能會較植物粉末好。蘇打屬於弱鹼性粉末，具有侵蝕性，所以用來清洗杯碗之類的「硬物」很好用，但如果用於軟性的物質，像是洗菜，就要特別注意用法及用量，使用過多或是浸泡太久，容易腐蝕蔬菜的纖維，讓菜軟掉不清脆。

使用方式很簡單，只要取適量蘇打粉加水，將食具浸泡於蘇打水中約30至60秒，簡單搖晃、搓洗後，連長年殘留頑固的茶迹都能有效去除。至於使用蘇打粉洗菜，則將蔬菜浸泡於蘇打水中約10至15秒後拿起，再用清水沖洗乾淨後用。

控制用水最重要 「適量」不過量

洗碗原理主要是運用外力破壞油污結構，能與碗盤分離，「去污能力」是重點，無論使用洗潔精、黃豆粉、蘇打水，若無法完全去除污垢，就無法達到洗碗的目的，再天然也是髒污。

洗潔精是化學物品、植物粉末有環境污染問題、蘇打有腐蝕性，無論哪一種都無法面面俱到，關鍵在於使用有限水源，並選擇最有效的方式，「適量」不過量，才能與大自然和平共處。

撰文：美國毒理專家招名威教授

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