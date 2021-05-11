提到南庄老街，幾乎無人不知無人不曉，說到南庄老街的桂花巷，也大多數人領教過假日摩肩擦踵的盛況；但其實過個橋，轉個彎，還有個南江老街，有處情人巷。今年南庄花卉節特別將花卉裝置藝術深入巷弄，並延伸至對岸的南江，同時打破植栽花卉的框架，以編織花卉圖案，透過穹頂吊掛的方式展現繁花綻放、將南江水岸的天幕點綴得超夢幻。

南江老街 居民生活融合在地工藝

位在南江水岸公園的《繁華足跡》，是勾織創作藝術家楊海茜的作品。以七彩編織勾勒花卉圖案，搭配立體垂球，在綠色山巒的烘托下，顯得格外夢幻繽紛。也為相對靜謐的南江，增添熱鬧感。

一般人到南庄老街，大多流連於桂花巷及其周邊，很少會走過康濟吊橋到對岸的南江老街。但去年南江老街風貌再造後，不僅房屋騎樓、地磚及立面重新整修，還有一個非常特別的網美牆，是南庄在地藝術工坊燕子陶創作的《鳥窩窩藝術空間》，6米高5米寬的立體藝術陶牆，有手捏手繪的紫嘯鶇、茂盛的茄苳樹，並保留老屋原有的紅磚牆意象，將當地居民的點滴生活與在地工藝融合。老街上還有已50年歷史的古井，至今仍能打水使用呢。

南庄花卉節 花步道、情人巷打卡

參山國家風景區管理處已連續3年舉辦南庄花卉節活動，今年自5月1日正式登場，為期一個月。重點區當然仍是南庄老街、南庄遊客中心及桂花巷、情人巷等。

但特別的是，今年除了與在地社區居民共創布置20處花卉景點，還有3件大型的花卉裝置藝術，包括藝術家楊海茜在南江水岸的《繁華足跡》，以及位在南庄遊客中心旁，台北花苑藝術總監林惠理的《花想彩現》，以巨大花器搭配層層叠叠的花步道，打造出粉彩世界。

另外，還有日本草月流中台灣支部一級師範顧問，有30年園藝與花藝經驗的藝術家曾俞瑄則是以竹子為創作媒介，自然融入情人巷的環境裏，與盆栽花卉呼應出《與竹共舞花道間》的禪意。

參山國家風景區管理處

網址：www.trimt-nsa.gov.tw

南庄花卉節

網址：www.nanzhuangflowerfestival.com.tw

咖啡花園民宿賞繡球花 花期至7月

苗栗花卉節雖包羅各種草花，不過5月正是繡球花開的季節，因此繡球花也成為花卉妝點的要角。而南庄還有好不少農場也都有種植繡球花，較大規模種植的有碧絡角咖啡花園民宿、雲水溫泉度假森林等。

碧絡角腹地達8公頃之廣，種有櫻、杏、楓樹及五葉樹等，四季都有不同風景，但以春天的櫻花及初夏的繡球花最具代表性。這裏的繡球花通常有兩段花期，前期大約是4月下旬至5月，以入口處、咖啡廳周邊的盆栽繡球花為主，另一段則是後山坡土栽的繡球花，花期約6月，甚至7月，視天氣而異。因為佈置繽紛又具童趣，隨便一個角落都非常適合拍照打卡。不過，今年花期稍晚，希望見到花團錦簇的盛況，不妨先致電洽詢。

碧絡角咖啡花園民宿

時間：早上10時至晚上6時，周三休

入場費：門票150台幣（約42港元），可折抵園區消費100元（約28港元）

網址：www.biro.com.tw/

四十二份湧泉步道 親子生態遊

5月的苗栗其實相當精彩，不僅有繡球花可賞、抬頭環顧山頭，到處油桐花開，入夜還有螢火蟲可賞，三者結合安排遊程，感覺格外豐富。苗栗多山林，知名賞螢地點至少有10個以上。此行，我則是前往四十二份湧泉自然生態步道。

四十二份湧泉自然生態步道以擁有自然湧泉池，終年水溫攝氏18度，水質清澈著稱，溪中魚兒優游清晰可見，沿途綠蔭成林，步道坡度平緩，來回只要20分鐘，親子也能同遊。5月來此，白天可避暑賞魚、賞桐花，夜晚再賞螢，不論水潭、溪邊和林子裏到處可見螢火飛舞，令人驚喜。

若想拍照，建議早一點去勘景，架好腳架，一般是早上9時至晚上7時30分左右數量可達高峯。但切記勿喧嘩，也勿直接用手機或手電筒照明，不過入夜步道漆黑，建議先備好紅色玻璃紙包覆光源，以備不時之需。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰

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