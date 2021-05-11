有意領養貓狗的你，不妨到以下兩個地方，看下有沒有心儀的動物，給牠們一個家。

香港拯救貓狗協會狗狗領養日

香港拯救貓狗協會將舉辦狗狗領養日，共有10隻狗等待領養。詳情請瀏覽香港拯救貓狗協會Facebook專頁。記緊留意整個領養申請過程以及接狗狗回家需於10天內完成。如計劃即將外遊、搬屋或未能於短時間內接走狗狗，歡迎參與之後舉辦的領養日。

活動詳情：

日期： 5月16日（星期日）

時間：下午12時30分至4時30分

地址：旺角通菜街189-191號地下（紅蘿蔔店 )

阿棍屋貓貓領養日

阿棍屋將舉辦「貓貓領養日」，今次待領養的貓貓為數不少，總共有15隻，當中有幾隻是流浪貓，另有幾隻是從繁殖場救出的幼貓，以及6隻貓由東北古洞救出的貓媽媽和幼貓。今次領養活動需要預約。由於反應熱烈，預約名額已滿，但仍然歡迎屆時即時排隊等候入場。詳情請瀏覽阿棍屋Facebook專頁。記緊留意當天請勿攜帶任何寵物入場。另外，入場必須佩戴口罩、消毒雙手、除鞋，而同行人數不得超過4人。

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活動詳情：

日期：5月22日(星期六)

時間：下午１時至６時

地點：荔枝角百美工業大廈5樓B (Amazing Pets Playground)

記者：黃允鍶

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