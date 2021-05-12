日本藝術團隊teamLab與明治時代建成的舊福岡醬油廠合作，新展覧「Teamlab: Tea Time in the Soy Sauce Storehouse」走神秘路線，將日本老牌醬油廠變成地下藝文空間，結合茶、光線及音樂展現「同步」秩序。

展覧的設計理念源自「同步現象」，指不同個體之間互相影響，促成一致節奏的現象，如大自然中螢火蟲的集體發光。teamLab把這概念融入展覽，將醬油廠的地下室改造成茶室並在四周佈置鏡子，配襯醬油廠黑色主調，使空間和黑暗無限延伸。

漆黑中共鳴浮游燈

在幽暗的環境中，參觀者會先看到一盞盞漂浮於水面的暗紅色浮游燈。浮游燈會跟隨自己的節奏發光和發出聲響，同時亦受旁邊的浮游燈影響而出現「同步現象」，漸漸同化全埸浮游燈的節奏。如果把浮游燈推倒，待它們自動恢復直立時將以新節奏加入，並對已同步的浮游燈重啟同化的步驟。

以聲效及光影品茶

在茶室裏參觀者享用日本品牌EN TEA的一杯茶，每當它被拿起就會產生聲響和發光，並影響其他茶杯。它亦會與周邊的浮游燈同化，從而改變原有的同步秩序。直至參觀者喝完茶後，茶杯不再發光。

Teamlab: Tea Time in the Soy Sauce Storehouse

地址：岡山縣岡山市北區湯野町17-35福岡醬油畫廊

日期：2021年4月15日至2022年3月31日

時間：10am - 5pm

票價：1,000日圓（約71港元）。

網站 : https://www.teamlab.art/zh-hant/e/teatime/

撰文：吳楚心

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