那一日，每個香港人都想起了，對「粟米肉餅」的恐懼。

香港隔離營膳食問題層出不窮。早有食物中毒，後有粟米肉餅。加上隔離檢疫條件極寬，隨時全棟隔離，香港人更是膽戰心驚、聞風喪膽。一盒$16的飯盒固然不能有甚麼要求，只不過，只是不想另類「花式入院」，沒敗在肺炎上，卻敗在了飯盒上。

遠望世界，防疫一年後，不少國家都設有隔離營，不論是集中隔離或是酒店隔離，其實其他國家隔離營是如何的呢？

日本 3日免費酒店集中隔離 三餐食便當

日本作為香港人的「家鄉 」，一年半載不見，很是想念。不過因為日本疫情仍然嚴峻，要入境日本一點也不簡單。日本並沒有集中隔離營，所有隔離於酒店進行。所有入境人士都要在酒店或家居隔離，若由有變種病毒株的國家入境，則須先在日本官方檢疫酒店隔離三日，然後轉往自選酒店完成餘下11日的隔離，3日中所有費用全免，入境人士只須負責其餘11日的隔離費用，算是貼心。

膳食方面一貫日本作風，非常有誠意。主要以便當為主，但相對香港而言豐富得多。一盒之中，有鯖魚、腸仔、可樂餅、飯，再以蔬菜作點綴，賣相同鐵路便當有幾分相似，非常吸引 ，至少還看得出鯖魚的樣子 。而主菜亦會定時替換，有時會有唐揚炸雞，很有日本風味。

完成3日政府隔離後，就可以轉移到自選酒店。酒店隔離套餐同樣包一日三餐，豐儉由人。北海道アパ酒店，除了每日餐飲提示，更提供表格讓食物敏感人士填寫。便當除了主食和菜，還有非常日式的漬物，色彩豐富，單是賣相都夠撫慰隔離人士的心靈。

台灣 集中隔離營$555一日包3餐

而日本鄰近的台灣，在疫情控制方面一直做得不錯。所有入境人士都必須隔離14天，嚴格限制必須一人一戶獨立隔離。現在，商務港客於台灣隔離縮至7天。

台灣分別可自選家居、酒店、集中隔離營或地方隔離營。 若選擇入住集中隔離營，每日須付2,000台幣，折合港紙約$555包一日三餐。除了入境人士和外籍移工，密切接觸者都會入住隔離營。隔離營接受家屬每日限送一次物品， 但不接受生果或熱食，比香港更寬鬆。

餐飲會於固定時間送到房外，固定日子亦會派發餅乾、杯麵等。台灣隔離營的食物相對豐富，早餐主要是不同款式的麵包配簡單飲品，如果汁和奶茶；午餐晚餐同是便當形式，六餸一飯，不時會配有飲品。若有一道菜不合口味，還有五道頂上。水果方面則有香蕉、橙等，而橙亦會提前幫大家切好，非常貼心。據入住者所言，提出飯太冷的意見後，第二日立刻有改善，令餘下的隔離體驗更佳。

韓國 每日$833酒店集中隔離包3餐

而韓國雖然有官方隔離營，其實都是與酒店合作，14日隔離套餐每位須付168萬韓圜，平均每日833港元，比台灣貴得多。所有持遊客簽證入境都必須入住政府指定隔離營。要注意的是，即使與親友在相同航班、一同入境，都要嚴格遵守一人一房，必須分開兩間房隔離。

韓國隔離營提供的膳食同樣是飯盒。一盒有齊蔬果、主食和肉類。可能同是亞洲地區，出品和台灣日本相類似，連提供的食物都很相似，不過就再多一點韓國特色，例如會有韓式炒牛肉，亦會有泡菜、酸菜等前菜提供。

若然是韓國本地人與患者有密切接觸，入住隔離營的費用全免，更可以享有薪假期，福利相當之好。

上海 隨機分配酒店隔離 最平$300一日不包餐費

回到擁有14億人口的中國。以上海為例，上海目前仍維持7+7天的隔離措施，即第一星期在酒店隔離，第二星期可選擇居家隔離，回家前必須簽署居家隔離承諾書。

上海的集中隔離點同樣設於酒店，大多由中國政府隨機分配，亦非所有酒店都接受外賣和送件，而入住隔離酒店的費用自付，價錢視乎酒店而定，每人每日約300至650人民幣，膳食費用另加約50至100人民幣不等。

餐飲方面非常有中國特色，早餐多數會有蒸包 、饅頭、油炸鬼、蛋、粟米、花生，配以一碗粥，看下去不太吸引。油炸鬼擺放一段時間影響口感，但份量絕對足以包肚；午餐和晚餐則是以中式小炒為主，如腸仔、蕃茄炒蛋、炒飯、炒菜，更貼口中國人口味。當然亦有西餐供選擇，西式早餐會有糕點、牛角包等，不過份量上看來比中式早餐更空虛。

英國 2,000港幣隔離一日 性價比最低

國外方面，所有入境英國的旅客都需要在政府認可的檢疫酒店進行10天的隔離。要注意隔離酒店在出發前14天內才可經由網上預約檢疫酒店。

酒店隔望套餐同樣會包一日三餐和由機場到酒店的定點接送。你亦可以買外賣到酒店，由酒店代替送上房，彈性較大，即使酒店膳食差都仍可以讓你有掙扎的空間。10日的隔離價錢為1,750英鎊，折合約一人1,923港幣一日；若有親屬同房，每人另加650英鎊，小童則加325英鎊，費用由英國政府收取。對比亞洲地區隔離，隔離費用相當昂貴。

不少人常稱英國為劣食之都，這個隔離飯不太香，不過起碼食得落肚。英國有不少中東籍人士，所以餐飲上都會有薄餅和咖喱等選擇來貼合他們的口味。以Holiday Inn為例早午晚三餐的選擇算多，如早餐會有麥片乳酪果汁麵包，午餐晚餐亦會有薄餅、沙律和甜品，更可以自選食飯時間，不過就費用而言，性價比不太高。

記者：林泳君

編輯：鄒仲安

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