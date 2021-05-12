Leica推出全新恒定大光圈標準變焦鏡Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2.8 ASPH，即是L-Mount聯盟鏡頭又增添一員。此前，Leica SL系統的標準變焦鏡頭Vario-Elmarit-SL 24-90mm F2.8-4 Asph體積偏大及重，新鏡看起來比它更加吸引。

Leica 24-70mm F2.8採用恆定大光圈設計，能應付包括低光等更多場景。鏡頭使用金屬外殼，有防塵防濺功能，鏡頭取消了鏡頭內的光學防震功能，整支鏡頭重856克，比24-90mm F2.8-4的1,140克輕不少。

Leica亦為新鏡推出新相機鏡頭套裝，搭配Leica SL2-S售$57,200，搭配Leica SL2售$70,500。

Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2.8 ASPH

$22,600

記者：梁志穎

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