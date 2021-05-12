相信大家旅遊時都會使用到各地貨幣，你又有否留意上面的設計與印刷？不同國家都在紙幣採用該國的名人，這段短片將各國紙幣上的名人分成領導人、革命家、科學家、文化代表等5部份介紹，並展示英女皇在各國紙幣的肖象和設計，透過紙幣看世界！
以領導人為例，韓圜1萬圜印有朝鮮世宗、朝鮮王朝的第四代國王李祹；所有面額的新加坡元均印有首任新加坡共和國總統尤索夫・伊薩；所有面額的越南盾則印有第一任越南民主共和國主席和政府總理胡志明。革命家方面，所有面額的印度盧比均印有印度國父、帶領印度獨立的聖雄甘地；捷克5,000克朗則印有捷克斯洛伐克首任總統、爭取獨立的托馬斯・馬薩里克。
至於科學家，新西蘭100元印有物理學家、原子核物理學之父歐尼斯特・拉塞福；美金100元則印有發明避雷針的班哲文・富蘭克林。文化代表方面，瑞士10法郎印有名建築師、被稱為「功能主義之父」的科比意（Le Corbusier），而10英鎊則印有《傲慢與偏見》的著名女作家珍・奧斯汀。
資料整理：洪慧冰、石嘉盈
編輯：鄒仲安
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