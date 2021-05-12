香港有不少荒廢大宅，大多都流傳着不同的鬼古，例如曾有人自殺、被斬首等，這些傳說不但沒有嚇走其他人，反而吸引了不少人前去探險。到底是屋太大令人疑心生暗鬼，還是真的有鬼魂靜候靈探到臨？

石廬─泳池地牢聚陰 東北西南座向多靈異

粉嶺龍躍頭文物徑一帶，有一座近百年的建築，由香港華仁書院及九龍華仁書院創辦人徐仁壽所建，八十年代末之前一直是家族的私人居所。及後開始荒廢，現時樹木和野草彷彿把整座建築吞噬，只剩下油漆剝落的外牆，以及二樓露台上石廬二字。上世紀三十年代這裏曾外借予天主教教會，舉行彌撒。

藝人李健宏（KB）一年前跟YouTube頻道節目的製作團隊入內靈探，他憶述甫進去便聞到一股潮濕腐爛的氣味。當他和女主持走到一間房間時，卻突然停下腳步。「有種感覺說不要進去，好像有些東西不想你內進，但攝製隊說『進去吧』。」當他們入房後，女主持表示感到耳鳴，然後呯一聲，有一個燈泡掉下來，那一刻大家都害怕得尖叫。玄學師傅余相朝（KK）解釋，由進入石廬那刻開始嗅到潮濕腐爛的氣味，已經代表這座建築聚集了不少陰氣。而當KB一行人走到那間房前就感受到靈界的壓迫感，「你說有東西不想讓你內進，其實是氣場的壓力。」

見唐裝伯暈倒 「氣場弱沖撞靈體」

當時靈探並沒有因為那個掉下來的燈泡而停止，相反KB和女主持更走到一間全紅的房間招靈。「當時只是想拍節目，能否成功招靈也不要緊，怎料到『她』真的回答我『在』。」不過最靈異的是，當時其中一位攝影師聲稱看到一個身穿唐裝衫的伯伯，然後就暈倒了。最後要靠在場的玄學師傅用水叫醒他。KK師傅表示招靈時，會不時發生意外，很大程度要視乎當時在場人士的氣場，「那位師傅已經劃了一個保護罩給KB和女主持，但如果當時他們的氣場都很弱的話，也有機會沖撞到靈體。」

綜觀整個招靈過程，KB覺得非常實在，「那刻的聲音很實在，就像『她』在我身旁聊天。我再問多一兩句，她又跟我說『講你又驚』。」對於是否因為房間塗上紅色油漆而更易招靈？KK師傅解釋，全紅色的房間已經讓人感覺陰森，有一種先入為主的錯覺，他續指大宅的部份設施較易惹來靈體，「通常我們會說凸出來的是陽，凹下去的是陰；泳池、地牢、廁所是聚陰。」他指屋主亦應留意房間數目，因為單數為陽，雙數為陰，故房間數目以單數較佳。

除此之外，一間屋最看重的是大門、主人房、灶頭的座向。假如這三個設施都是東北、西南的座向時，就會較容易發生靈異事件。而粉嶺的石廬也是東北、西南座向，加上被山林包圍，「因為近山林也是陰氣重，加上沒有行山徑，杳無人煙，山精樹妖就會很多。」因此即使石廬並沒有人死於非命，仍屢傳不同靈異事件。

龍廬─枉死傳聞多 鬧鬼跌價冇人住

位於半山的龍廬，相傳由民國將軍龍雲在二戰前所建，又傳曾被日軍佔領、有修女被斬首。曾經數次轉手，原業主1996年以1.8億元購入，2004年再次轉手，成交價急跌逾1億，以不足8000萬元成交，並一直丟空至今。KB笑指第一次訪龍廬時，一行人並沒有打算進行靈探，原本只是為了拍攝萬聖節的宣傳片，才到盧吉道附近，但其中一位導演指龍廬是香港出名的鬼屋之一，建議入內靈探。KB憶述最恐怖的是三樓一間影視室，「當時只有我、女主持和兩位攝影師，但感覺就像坐地鐵，其他人靠得很近。」建議拍攝靈探的那位導演，也立即決定終止拍攝，離開大宅。KK師傅指出，假如曾有人在該大宅枉死，當中所遇到的靈體力量一定會較大，「他們會覺得（質疑）自己為甚麼要死，甚至會有坊間流傳的找替身。」

宜引日光入屋 傭人惡狗化解

假如要住進這些凶宅怎麼辦？「只要不是老死或病死，一定會存有怨氣。如果沒有解決的話，歷史會重演。」KK師傅建議，如遇上這類情況，可以考慮增加空間讓日光可以由天花直射屋內。KK師傅還建議，可以考慮聘請傭人或飼養寵物，以增加屋內陽氣。但要留意的是，飼養寵物時，選擇一些較兇惡的狗為佳；此外，不應飼養貓，因為貓比狗較易對靈界產生反應。

由於越來越多人到不同地方靈探。KK師傅提醒，如果沒有師傅隨行作法保護，靈探後要先到多人的地方，沖淡身上陰氣。回家前也要跨過真火才進家門。KB則認為除了這些方法，最重要的還是靈探時的心態。他以探訪朋友作比喻，到別人家時，當然要尊重別人，假如抱着一種我要挑戰靈體的心態，就很容易有危險。「最重要的是學懂互相尊重；不要說靈探，不懂互相尊重的話，你去街市也會出事。」

記者：麥景朗

攝影：陳湧、區澤

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