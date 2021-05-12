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香港鬼屋靈探｜猛鬼大宅紅房招靈有女聲答「講你又驚」 KB：明明係吉房但似逼緊地鐵

28分鐘前

香港有不少荒廢大宅，大多都流傳着不同的鬼古，例如曾有人自殺、被斬首等，這些傳說不但沒有嚇走其他人，反而吸引了不少人前去探險。到底是屋太大令人疑心生暗鬼，還是真的有鬼魂靜候靈探到臨？

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石廬─泳池地牢聚陰　東北西南座向多靈異

粉嶺龍躍頭文物徑一帶，有一座近百年的建築由香港華仁書院及九龍華仁書院創辦人徐仁壽所建，八十年代末之前一直是家族的私人居所。及後開始荒廢，現時樹木和野草彷彿把整座建築吞噬，只剩下油漆剝落的外牆，以及二樓露台上石廬二字。上世紀三十年代這裏曾外借予天主教教會，舉行彌撒。

藝人李健宏（KB）一年前跟YouTube頻道節目的製作團隊入內靈探，他憶述甫進去便聞到一股潮濕腐爛的氣味。當他和女主持走到一間房間時，卻突然停下腳步。「有種感覺說不要進去，好像有些東西不想你內進，但攝製隊說『進去吧』。」當他們入房後，女主持表示感到耳鳴，然後呯一聲，有一個燈泡掉下來，那一刻大家都害怕得尖叫。玄學師傅余相朝（KK）解釋，由進入石廬那刻開始嗅到潮濕腐爛的氣味，已經代表這座建築聚集了不少陰氣。而當KB一行人走到那間房前就感受到靈界的壓迫感，「你說有東西不想讓你內進，其實是氣場的壓力。」

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見唐裝伯暈倒　「氣場弱沖撞靈體」

當時靈探並沒有因為那個掉下來的燈泡而停止，相反KB和女主持更走到一間全紅的房間招靈。「當時只是想拍節目，能否成功招靈也不要緊，怎料到『她』真的回答我『在』。」不過最靈異的是，當時其中一位攝影師聲稱看到一個身穿唐裝衫的伯伯，然後就暈倒了。最後要靠在場的玄學師傅用水叫醒他。KK師傅表示招靈時，會不時發生意外，很大程度要視乎當時在場人士的氣場，「那位師傅已經劃了一個保護罩給KB和女主持，但如果當時他們的氣場都很弱的話，也有機會沖撞到靈體。」

綜觀整個招靈過程，KB覺得非常實在，「那刻的聲音很實在，就像『她』在我身旁聊天。我再問多一兩句，她又跟我說『講你又驚』。」對於是否因為房間塗上紅色油漆而更易招靈？KK師傅解釋，全紅色的房間已經讓人感覺陰森，有一種先入為主的錯覺，他續指大宅的部份設施較易惹來靈體，「通常我們會說凸出來的是陽，凹下去的是陰；泳池、地牢、廁所是聚陰。」他指屋主亦應留意房間數目，因為單數為陽，雙數為陰，故房間數目以單數較佳。

除此之外，一間屋最看重的是大門、主人房、灶頭的座向。假如這三個設施都是東北、西南的座向時，就會較容易發生靈異事件。而粉嶺的石廬也是東北、西南座向，加上被山林包圍，「因為近山林也是陰氣重，加上沒有行山徑，杳無人煙，山精樹妖就會很多。」因此即使石廬並沒有人死於非命，仍屢傳不同靈異事件。

龍廬─枉死傳聞多　鬧鬼跌價冇人住

位於半山的龍廬，相傳由民國將軍龍雲在二戰前所建，又傳曾被日軍佔領、有修女被斬首。曾經數次轉手，原業主1996年以1.8億元購入，2004年再次轉手，成交價急跌逾1億，以不足8000萬元成交，並一直丟空至今。KB笑指第一次訪龍廬時，一行人並沒有打算進行靈探，原本只是為了拍攝萬聖節的宣傳片，才到盧吉道附近，但其中一位導演指龍廬是香港出名的鬼屋之一，建議入內靈探。KB憶述最恐怖的是三樓一間影視室，「當時只有我、女主持和兩位攝影師，但感覺就像坐地鐵，其他人靠得很近。」建議拍攝靈探的那位導演，也立即決定終止拍攝，離開大宅。KK師傅指出，假如曾有人在該大宅枉死，當中所遇到的靈體力量一定會較大，「他們會覺得（質疑）自己為甚麼要死，甚至會有坊間流傳的找替身。」

宜引日光入屋　傭人惡狗化解

假如要住進這些凶宅怎麼辦？「只要不是老死或病死，一定會存有怨氣。如果沒有解決的話，歷史會重演。」KK師傅建議，如遇上這類情況，可以考慮增加空間讓日光可以由天花直射屋內。KK師傅還建議，可以考慮聘請傭人或飼養寵物，以增加屋內陽氣。但要留意的是，飼養寵物時，選擇一些較兇惡的狗為佳；此外，不應飼養貓，因為貓比狗較易對靈界產生反應。

由於越來越多人到不同地方靈探。KK師傅提醒，如果沒有師傅隨行作法保護，靈探後要先到多人的地方，沖淡身上陰氣。回家前也要跨過真火才進家門。KB則認為除了這些方法，最重要的還是靈探時的心態。他以探訪朋友作比喻，到別人家時，當然要尊重別人，假如抱着一種我要挑戰靈體的心態，就很容易有危險。「最重要的是學懂互相尊重；不要說靈探，不懂互相尊重的話，你去街市也會出事。」

記者：麥景朗

攝影：陳湧、區澤

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