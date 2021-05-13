WhatsApp於5月15日就會實施新條款，打開WhatsApp時，可能也會見到通知頁面，若過了指定日子仍然不接受新條款，到底會有甚麼改變？大家對新條款的內容又是否清楚？現在就來看真WhatsApp新條款各項細節。

WhatsApp早前的說法是接受新條款的話，WhatsApp不會刪除用家賬號，但就會逐步限制用家功能，用戶先是不能再發放和讀取訊息，只能接到來電和看到通知。到了近日又出了一篇新的聲明，指過了5月15日這條死線，也不會限制功能，讓人搞到頭都大。

外國傳媒就問過官方回應，官方指沒有死線，就算不接受條款，過了5月15日也不會「一刀割」限制任何功能。只是新條款的通知會間中在WhatsApp中出現，提醒用戶接受條款。過了一段時間之後，有關通知就會長期顯示，這時還未接受條款的話，就會限制功能。

限制分為兩個階段，用戶先是不能再發放和讀取訊息，只能接到來電和看到通知。再過一段時間就連來電功能都會關閉。簡單來說，只是不會5月15日立刻sharp cut，但仍然會限制功能，只是未知幾時。WhatsApp指不會因條款刪除用家賬戶，但功能限制等如發送不了訊息，和廢了沒有分別。

說了這麼久，這次新條款的內容大家又清不清楚呢？WhatsApp澄清了新條款只關係到商業賬戶。WhatsApp用戶和商戶的對話會有機會被Facebook用作廣告用途，例如你在WhatsApp聯絡了傢俬店問價，有可能會在Facebook看多了傢俬廣告。Facebook公司強調不會讀取和儲存用戶WhatApp的通話紀錄，用家的位置和聯絡簿資料都不會分享。不過說到最後，問題仍是用家會否相信這些科技公司。德國政府也認為新條款有問題，下令禁止Facebook公司處理WhatsApp用戶資料。

要不要接受新條款，又或者要不要轉用其他App，都是個人選擇。如果決定要刪除WhatsApp賬戶的話，也不算複雜，只要在「設定」入面選擇「帳戶」就可以「刪除我的帳號」。目前WhatsApp沒有短暫的deactivate功能，一刪除就沒有回頭路，會從所有群組移除，也會刪除掉電話和雲端上的對話備份。若閣下真的要刪除，記得先要做好離線備份。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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