富士Fujifilm旗下第二部一億像素中片幅無反相機GFX100S，維持極致畫質同時大幅瘦身，機身連電池僅900克，更配有5軸6級防震。Fujifilm GFX100S功能全面之餘，也是一部高機動性的中片幅相機。

輕便機身配一億像素中片幅CMOS

全片幅無反相機市場近一兩年打到你死我活，富士Fujifilm一直沒有踏足這個領域，繼續推出APSC和中片幅無反。Fujifilm GFX100S就是富士繼GFX100後，第二部一億像素的中片幅無反相機，不知道GFX100S的S是否代表小，新機主要是取消了直度手柄，體積縮細很多。整部相機與一般全片幅單反，甚至與部份全片幅無反差不多，但GFX100S有一億像素，CMOS尺寸是全片幅的1.7倍。

GFX100S可以說是機動性的中片幅，外觀和手感比GFX50R更好，碩大的手柄，手持更加舒服。除了背上山拍攝，我覺得街拍也可以，當然它的鏡頭也會比一般無反相機重。GFX100S雖然體積縮細，但都保留了5軸機身防震，而且比GFX100多半級，達6級防震，除了可用於低光手持拍攝，也可減輕高像素相機易手震的問題。話雖如此，在街拍或者相對動態的攝影時，我還是習慣高一級快門，更加穩陣。

解像力驚人 散景極柔美

GFX100S的畫質和GFX100一樣細緻，記者嘗試隔一條馬路拍攝店舖門外的QR Code，雖然只佔非常細的畫面，但放大後仍能清楚看到細節，電話也能成功識別QR Code，解像力非常驚人。配合富士GF鏡頭中，光圈最大的Fujinon GF 80mm F1.7 R WR鏡頭，就更進一步發揮到中片幅的景深優勢，散景非常柔美。

GFX100S雖然CMOS尺寸大，不過一億像素的密度亦算高，實際測試下，GFX100S的雜訊控制其實不錯，個人覺得ISO6400仍然可用。GFX100S使用425點，相位和對比式對焦系統，支援人眼和人臉追焦。對焦速度個人覺得已很夠用，它始終是中片幅相機，就不要和頂級的全片幅比較了。

副螢幕實用 主螢幕翻轉角度多

GFX100S的左肩改用模式轉盤，右肩保留副螢幕，更改拍攝設定時的確會更加直觀。副螢幕很實用，可以更改白底黑字或黑底白字，關機後也會顯示拍攝設定和電量，不用每次開機查看。JoyStick有大改變，面積增大，不是之前一根小棍，手感好很多。主螢幕也是我最喜歡的設計，可以上下翻轉，也可以側翻直度拍攝，影貓是一流。

GFX100S定價比GFX100便宜了很多，還輕便了很多，但性能卻沒有太大的差距，新機的防震還更厲害。$48,000的售價，和目前頂級全片幅相機差不多，GFX100S有極致的畫質，不錯的速度，以中片幅相機來說，真的可以說是抵玩吧。

Fujifilm GFX100S：$48,000

Fujifilm GFX100：$79,999

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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