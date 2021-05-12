香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的圈圈。

名字：圈圈

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：7歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 497380

晶片編號：003 841 618

體形較大的圈圈是隻對人十分友善的毛孩，牠鬆軟的毛髮摸起來就像在摸一隻超大型的毛毛熊！儘管先前眼睛周邊脫落的毛髮已經長出，但為改善其皮膚問題，現時每個星期牠仍需要用藥用沖涼液洗澡。與陌生人接觸時，雖然圈圈不會害怕緊張，但牠會表現得有幾分冷漠。但當看見熟悉或喜歡的人時，圈圈就會自動自覺翻肚子讓你摸；有時候被你摸得舒服時，雙腳還會踢來踢去呢！如果你對圈圈有興趣，快來中心探望牠吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月10日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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