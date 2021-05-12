台灣新北市動保處於6日發表新聞稿，指早前新北市一名張姓飼主透過網路平台尋找寵物保母，並且將愛犬送到其住處代為照顧。沒想到林姓保母不僅沒有合法登記證，還因為不當使用P字繩，導致狗狗慘遭勒斃。飼主又悲又泣，立刻向新北動保處投訴，希望可以替愛犬討個公道，也希望不要再有類似憾事發生。

飼主張小姐表示，她是在網路平台尋找寵物保母，今年2月9日將愛犬「笨笨」寄養在林姓寵物保母住處。一個月後，她在3月10日看到網友貼文，控訴愛犬被林姓保母以P字繩取代頸圈，活生生被勒死。沒想到，同樣的事情也發生在張小姐身上。3月27日，張小姐被通知愛犬死亡。她又悲又怒地質問保母，保母解釋本來只是要制止犬隻不良行為，才將P字繩套於「笨笨」頸脖上時，但是「笨笨」突然情緒激動，才導致P字繩纏繞脖子並窒息而死。

新北市動保處獲報之後，前往進行了解。經現場查核後發現，這名林姓寵物保母不僅未領有合法登記證，再加上非法寄養以及過失傷害造成犬隻死亡，已違反動物保護法，總計裁罰台幣11萬5千元（約3萬2千港元）。動保處也呼籲民眾，寄養犬隻也要慎選合法登記及領有寵物寄養許可證的業者；也要注意訓犬工具是否得當，以免發生無法彌補的遺憾。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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