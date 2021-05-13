早前國安處首任處長蔡展鵬被爆出光顧無牌「骨場」（按摩店）醜聞，警方昨（12日）回覆正調查一宗涉及警務人員不當行為的指控，涉案人員現正休假接受調查。香港人壓力大工作忙時常周身痛，偶爾想按摩「鬆一鬆」，不過光顧無牌按摩店風險大，不但是警隊的違規行為，按摩不當更可能導致中風。

亂按摩易中風

為打擊按摩院的色情活動，若按摩師為異性顧客提供全身按摩服務，按摩店便須領取牌照。而無牌按摩店欠缺監管，按摩師質素參差，如果按摩不當、力度太大，按到周身瘀黑，可能會傷及皮膚組織，分分鐘弄巧反拙，更可能會導致中風。

部份按摩院會提供「啪頸」及「拉頸」等服務，在按摩頸部時，或會按壓到頸動脈，如力度太大或大力拉扯，可能導致頸動脈撕裂。其實人體兩條頸動脈並非在頸的深處，而是在表面，用手也能摸到動脈跳動，所以亂按摩隨時不慎按傷頸動脈。正常的頸動脈能暢通地將血液泵上腦部，不過一旦受傷、血管壁撕裂，撕裂位置便會出血，形成血塊阻塞血管，令血液無法供應到腦部，繼而出現缺血性中風的症狀。有約10%至15%的中年中風個案，都是因運動或按摩不當誤傷頸動脈等原因所致。

血管撕裂並沒有痛楚，說話不清或手腳麻痹均屬常見症狀，可於受傷後一至兩日才出現。若本身有「三高」問題，即高血糖、高膽固醇、高血壓，或有吸煙習慣等風險因素，都較易令血管積聚脂肪，令血管逐漸收窄及瘀塞，容易增加中風風險。

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四大頭痛穴位 自己都可以按

其實有些穴位可以自己按壓，以疏通經絡，增強氣血，從而達到紓緩痛症的效果。例如都市人常有的頭痛問題，就有四大頭痛穴位，分別是風池穴、百會穴、太陽穴和三間穴，自己按壓都可以有效紓緩頭痛。按摩穴位時只要有痠麻的感覺就可以，毋須太大力；另外也要留意指甲長度，如太長會容易受傷。而上述提到的穴位都很安全，即使按錯亦只會影響療效，不會有任何副作用。

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足本重溫香薰按摩止痛教學

其實適當的按摩可達致多重功效，可紓緩頭痛、肩背痛、經痛、肌肉疼痛等痛楚，同時可以減壓。不過記得要光顧有牌照的按摩店，以及選擇接受過訓練或者有經驗的按摩師，就更有保障和安全。

或者可以安坐家中，重溫「香薰按摩止痛教學班」，由獲英國IFA認可的Ali’s Institute of Aromatherapy香薰學校校長何嘉瑩（Alice Ho），教授香薰油的調配技巧以及不同痛症的香薰按摩手法。由即日起至5月24日，只需$138，就可於5月28日至6月30日期間，在網上無限次足本重溫《香薰按摩止痛網上教學班》，而每位報名參加之會員，更可免費獲得Alice特別調配的限量止痛精油一支（價值$196），以及Ali’s aromatherapy八折優惠券一張。

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撰文：鄭詩詠

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