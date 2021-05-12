法國耳機品牌EarSonics最近和大中華區總代理Thinking Group合作，推出10單元入耳式耳機THK10 Limited Edition，用料十足，亞洲區限量推出20隻。

THK10 Limited Edition 10單元呈現細緻音質

THK10 Limited Edition用料十足，採用3路10單元設計，分別有4個高音、4個中音以及2個Vented技術的低音單元，可以將耳內空氣排放至耳外，營造更自然的聲音。實際試聽，THK10的解析力的確驚人，所有細節都能忠實呈現，除了歌聲外，歌手口形轉換時極細微的聲音也能呈現，彷彿可以看到歌手的演唱。而且耳機的臨場感也十足，可以還原不同樂器的擺位，不會混作一團，耳機高中低音的表現都很出色，低音的下潛夠深。

THK10 Limited Edition配合採用較輕巧的物料作耳機外殼，線材使用type 6 litz結構銅線King Cooper平衡耳機線，銅線使用石墨烯軸心。

CORSA 中階三單元耳機

EarSonics CORSA也同步到港，CORSA用上3動鐵單元，機身為全金屬物料，份量十足。試聽過後，CORSA的聲音還原亦很不錯，細節足夠，當然比不上上文的THK10 Limited Edition，但亦是很不錯的入門作。

THK10 Limited Edition

$12,998

CORSA

$3,998

查詢：Thinking Group

記者、攝影：梁志穎

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