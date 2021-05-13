自助箍牙大多並無牙醫跟進伏味濃？今周有專科醫生及過來人分享經驗，拆解各類箍牙方法的注意事項。想移居日本港人注意，日本高度人材計劃最快可一年內取得永住權。荃豐中心22年小食店結業要把握最後機會幫襯、5.16星期日有貓狗領養日、撐本地藝術家試初夏下午茶....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 拆解自助箍牙與各類箍牙方法注意事項｜健康蘋台推介

近年自助箍牙興起，廣告隨處可見，價錢低、時間短，但大多並無牙醫跟進，這會否有潛在危機？今周健康蘋台邀請到自助箍牙過來人分享經驗；以及牙齒矯正科專科醫生拆解各類箍牙方法的注意事項。想在口罩的日子下箍了牙都無人知，就要密切留意。

自助箍牙｜過來人分享自助箍牙災難級結局 醫生拆解各類箍牙方法有咩要注意

#2 「日本高度人材計劃」 滿80分可一年取永居｜全球樓行推介

去年移居日本京都的90後港人夫婦大喬和小聰，到埗後經常拍片分享生活點滴及移日資訊，近日他們詳細講解了日本的高度人材計劃，港人最快可以在一年內取得日本永住權。大喬和小聰會遂項條文向大家解釋，又會與大家一同計分，有意移日的港人不妨看看兩人的 YouTube ，尋找最方便快捷和最適合自己的移日方法。

大喬小聰在日本 / Kiu & Chung YouTube Channel

#3 荃豐中心搵食地圖 22年街頭小食店結業 人氣葱拉麵店進駐｜飲食男女推介

荃灣美食眾多，有34年歷史的荃豐中心，因為毗鄰港鐵站，也是荃灣人覓食熱門地點，撈麵、串燒、拉麵、餃子、café應有盡有，加上有天橋連接華都、昌安、昌寧、豪輝一二期其他五個商場，被荃灣人形容為「六度空間」。位於荃豐入口的「大家姐」，賣的是港式小食，碗仔翅($17)、煎釀三寶($20)、腸粉餐($20)等，價錢平、款式齊，開業22年，由一間店變三間店，不愁沒客。不過小食店將於5月14日結業，負責人鍾先生說：「有學生支持，才能做二十多年。疫情問題，流失很多學生，因為我們主要做學生的生意。」

荃豐中心美食｜荃灣人集體回憶 22年大家姐結業 人氣葱拉麵店進駐 28年素食兩餸飯店隨緣結業

#4 5月貓狗領養日 東北古洞救出貓媽媽和幼貓待領養｜動物蘋台推介

準備好增添家庭成員，成為貓奴狗奴了嗎？有心領養貓狗的你，不妨留意今個月的領養日，看看有沒有心儀的動物。喜歡狗狗的，可以留意香港拯救貓狗協會於5月16日（星期日），在旺角舉辦的狗狗領養日，屆時會有10隻狗狗與大家見面。喜歡貓貓的話，就要留意阿棍屋於5月22日（星期六）在荔枝角舉行的領養日，現場會有由東北古洞中救出的貓媽媽和幼貓，準貓奴不要錯過。

周末好去處2021｜5月貓狗領養日 東北古洞獲救貓媽媽和幼貓待領養

#5 夏日藝術之旅撐本地藝術家 必試清新初夏下午茶｜籽想旅行推介

夏天象徵活力，我們也要把握時間，好好享受夏日的悸動。一位本地紙雕藝術家Benson Chen用雙手施展魔法，將毫無生氣的白紙，變成一隻隻機械化的動物紙雕。Benson更會每日坐陣現場，示範如何製作這些栩栩如生的紙雕。除此之外，8度海逸酒店以精緻的點心作招徠，推出精選下午茶套餐。當中清新的甜點更令人有耳目一新的感覺。所以不要錯過這些活動，感受初夏的陽光與涼風！

周末好去處｜初夏四大好去處 夏日文化祭睇本地創作玩具 期間限定花店整韓式花束

#6 懸疑片《窺密》講足年半 周五Netflix終於有得睇｜蘋果娛樂推介

睇Mirror演唱會尖叫完，不妨考慮安坐家中，看Netflix今日（5月14日）上映的懸疑片《窺密》（The Woman in the Window）動動腦筋，勿沉醉在12位小鮮肉時間太久。電影最初計劃在2019年10月4日上映，後來推遲至去年5月，可是又受到疫情影響，最後由Netflix購入播出。故事改編自小說，劇情講飾演女主角的Amy Adams因有廣場恐懼症經常留家，偶爾一次被她看到一件罪案，令她捲入危機中。

#7 Pop Mart進駐希慎廣場 「玩具貨櫃」囊括全港最齊全盲盒系列｜investMAN推介

泡泡瑪特（9992）去年12月上市後，曾為散戶愛股，但自2月高位回吐後股價未見轉勢。股價未見起色，但生意繼續有得做。最新泡泡瑪特Pop Mart，正式進駐銅鑼灣希慎廣場。適逢今年是香港奇趣玩偶Molly的15週年，Pop Mart今次以Molly 15週年概念設計的「玩具貨櫃」示人，玩具迷可飽覧全港最齊全盲盒系列及最多特別版展示，包括POP MART希慎店限定Molly特別版雙子獸及粉紅豹可動人偶等。另外希慎廣場店亦將集全港最齊全盲盒系列及最多特別版展示，包括Harry Potter、Disney盲盒系列等。

#8 筲箕灣天光墟買魚秘地 街市七折價 買到極罕海黃腳鱲｜三餸一湯推介

上世紀六十年代填海後，筲箕灣避風塘的盛況已不及從前。然而，漁業並未完全式微，仍然有少量漁民從事漁業。在譚公廟前的岸邊，每朝早更有個天光墟魚市場。漁民擺賣即日新鮮漁獲，極多天然野生海鮮，成為街市搜尋海洋鮮味的天堂。漁民在香港水域捕魚，魚穫有限，賣給批發或街市魚檔，未必賣得好價錢，就直接在岸邊散貨，檔口有十多個，可以找到很多特色海鮮，例如極罕見的野生海黄腳鱲。除了野生海魚，還有一些街市較少見的海鮮，例如小針墨，烚熟後肉質鮮甜；真赤米，隻隻生猛紥紥跳；蝦頭，烚熟吃，多膏，蝦味鮮香。不過要留意，五到七月是休漁期，檔口會少一半，而且要看天氣，如果達到四五級以上風力，漁民未必會出海捕魚，以免白走一趟。

筲箕灣天光墟買魚秘地！九成野生海魚 街市七折價 買到極罕海黃腳鱲

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