如果想開心，為甚麼要等？就如電影《醉美的一課》中提出的理論，只要人有0.05%以上酒精便屬完美，而蘇格蘭酒吧品牌BrewDog就做得到。因為他們將在蘇格蘭愛丁堡及英國曼徹斯特開酒店，住客無論在酒吧、房內或是浴室內都可以飲到酒，有個醉醺醺的Staycation！

早在2017年，Brewdog已經在美國俄亥俄州的哥倫布（Columbus）開設集團第一間酒店，而新酒店DogHouse曼徹斯特將在今年暑假開幕。官方網站指將有18間房，酒店內的酒吧Brewdog Bar將會有30款啤酒供應，而天台亦亦設有以「城市森林」為主題的酒吧。

愛丁堡新酒店將緊隨其後開展工作，BrewDog共同創辦人James Watt在社交平台表示，愛丁堡新酒店將成為蘇格蘭心臟地帶、無與倫比的酒店及酒吧，並補充「房內不但會有自助On Tap啤酒，小酒吧櫃當然亦少不免，而浴室的雪櫃亦有，即使是淋浴亦可大口喝。」似乎希望住客真的可醉生夢死。

DogHouse曼徹斯特

地址：20 Fountain St, Manchester M2 2AR, UK

網址：https://www.brewdog.com/uk/locations/hotels

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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