雲林縣虎尾鎮下溪里三塊厝部落，滿滿三大片芙蓉草田現正長成，田邊遠眺一球球綿延相連，縱深壯觀，近看則可見綠草圓滾滾模樣，相當吸睛。美景被網友發掘後在網上分享，「台版波波草」近日在FB、IG上掀起一陣轟動，今天更吸引了各地民眾慕名前來搶拍，原本尋常的鄉下田園頓時成了拍網美照秘境。

台北人南下尋秘景 拍藍天配綠草

「拍起來很舒服！」台南連姓夫婦說，回雲林娘家過母親節，特地抽空前來賞景，芙蓉草田綠油油一整片看來讓人很紓壓，現地拍照效果非常不錯，頗感驚艷。來自台北市的江先生說，被網友美照所吸引，一早特地南下雲林探訪秘境，途中雖迷路繞了一大圈，但能拍下藍天白雲、綠草如茵般夢幻美照，已十分值得。

嘉義吳姓母女4人從網路得知秘境，特來賞景。吳媽媽笑讚「很可愛！」大女兒說，雖未達一望無際壯觀等級，但已有「數大便是美」迷人感受，趁母親節和妹妹們一起帶媽媽出遊同樂，母女均相當開心。

這片被網友稱為「台版波波草」的美拍秘境，位於雲林虎尾鄉間，民眾前往須自駕，走台一線南下轉雲76線三塊厝方向直行可達。

芙蓉草作藥草 可驅邪避凶

園主今上午低調現身，表示滿園的芙蓉草主要種來做為藥草使用，已種兩年多，粗估三塊田種逾千株。開放式田園雖大方供人拍照，但也請民眾務必保持適當距離，勿任意下田踩踏破壞，並協助維持環境整潔。

雲林縣中藥商公會榮譽理事長巫錦豐表示，常見芙蓉草為一般民眾種於盆栽擺放室外庭園觀賞，在台灣民俗中有驅邪避凶、泡澡淨身等用途，其莖部可用來治痠痛，或搭配其他藥材作為輔助青春期青少年轉骨藥方，現況中藥上的實務運用並不多。

中醫師廖浩欽表示，芙蓉草又稱白艾、玉芙蓉或香菊，植物科別上屬於菊科，全台、離島均有種植，全年都可採收。全株或分根、葉曬乾後各有功效，民間有人拿來燉雞或豬腳，用以治療風濕關節疼痛；以水煎服可治呼吸道感染、咳嗽等症狀，外敷對乳腺炎或濕疹也有功效。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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