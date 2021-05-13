究竟牛懂音樂嗎？這個千古問題直到今天也未有答案，不過據聞日本和牛是會聽音樂的，所以肉質才會那麼鮮嫩好吃，丹麥一位牧場主人有見及此，便特別為他的牛牛安排了兩場的音樂會。

據外國傳媒報道，來自丹麥哥本哈根的牧場主人Mogens曾遊日本，發現當地牛農會播放古典音樂給和牛聽，指這個方法可以讓牛保持愉快的心情，從而令自身的肉質變得更加鮮嫩好吃，因此他決定馬上效仿，與附近的音樂學校合作，邀請多名大提琴家進入牛棚為牛演奏柴可夫斯基的《奇想曲》（Pezzo Capriccioso）。

演奏開始前，牛牛還分散在草地上吃草，但當樂手們出現並準備開始演奏時，牛牛卻靠得越來越近，彷佛想聽得更清楚更仔細，整個過程除了樂器的聲音外，幾乎沒有任何躁動或吵鬧，如果遇到不喜歡的曲目，牛牛更會默默走開，成為牠們的「廁所位」，令人嘖嘖稱奇。

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資料來源：The Violin Channel

撰文：Kaming Lee

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