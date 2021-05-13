癌症是香港的頭號殺手，而化療及電療被廣泛使用，但所引起的副作用亦不容忽視。早前有研究發現逾9成癌症病人接受治療後出現不同的口腔副作用，包括口乾、口腔黏膜炎等，味覺甚至會永久受損。

頭頸癌病人更易患口腔黏膜炎

癌症資訊網於今年初進行有關癌症治療副作用的問卷調查，訪問了108名癌症患者，結果發現96%的癌症病人在接受治療後，出現不同的口腔副作用，如口乾、食慾減少、味覺改變、體重下降，近5成受訪者出現口腔疼痛，近4成的患者更感到口腔有鐵銹味。

口腔黏膜炎是電療及化療常見的副作用之一。頭頸癌病人，即鼻腔癌、鼻咽癌、鼻竇癌、咽喉癌、食道癌、唾液腺癌以及甲狀腺癌等，由於腫瘤比較接近口腔，口腔接受放射線的劑量自然較高，出現口腔黏膜炎機會較其他癌症病人高。

口腔黏膜炎通常會發生於化療後4至5天，直到7至10天會出現潰瘍，患處會變大變多，形成潰瘍層（ulcerated zones）。而放射治療對口腔黏膜組織造成的損傷，與累積的放射劑量有明顯關係。約4成病人在接受化療時會出現口腔黏膜炎，而當中頭頸癌病人接受高劑量電療時，口腔黏膜炎的出現率更高達100%。

癌症治療可使口腔潰瘍 嚴重或中斷治療

另外，接受電療及化療後，亦會導致味覺改變。由於治療期間破壞口腔細胞，病人味覺因而改變，例如口腔無故出現苦味或金屬味、食物味道像紙皮、食物味道過鹹、過甜、變淡等，約56%至76%接受化療的病人曾有味覺改變的副作用。當味蕾和唾液腺受損時，有機會影響病人長達1年，部份病人即使在癌症痊癒後，味覺也無法回復到正常狀態，造成永久傷害。

口腔潰瘍造成疼痛及不適，減低患者食慾及營養攝取量，令體重減輕。此外，亦會影響社交、情緒、心理，變得負面，嚴重更可能會迫使治療中斷，降低治療腫瘤的反應率與局部控制率，繼而未能達致預期治療效果。

前護士患鼻咽癌 口腔潰爛致吞嚥困難

註冊護士Dorothy曾患有三期鼻咽癌，她接受為期33次的電療及3次化療，口腔至喉嚨均有潰爛，除吞嚥困難，亦出現味覺改變甚至失去味覺的嚴重副作用。Dorothy曾有兩個月時間無法進食任何固體食物，但她明白到治療期間補充營養十分重要，於是依靠營養奶維持生命，熬過了艱苦治療。她更表示，當時飲水如飲玻璃一樣痛苦，食物味道亦完全改變，例如蜜糖變鹹，而鹽卻是無味。

臨床腫瘤科專科醫生施俊健建議，如癌症病人在接受治療後出現口腔副作用，可以多飲用清涼飲品，較易入口，更容易被病人接受，或可含着冰塊，以紓緩口腔疼痛。如果有口乾問題，唾液分泌受影響，可以使用人工唾液漱口或噴口。同時都要注意營養的攝取，以免令免疫力下降，出現感染。

資料來源：癌症資訊網

記者：鄭詩詠

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