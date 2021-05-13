蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

癌症︱電療化療可引起口腔副作用 患者指飲水如飲玻璃蜜糖變鹹 味覺或永久受損

57分鐘前
早前有研究發現逾9成癌症病人接受治療後出現不同的口腔副作用，包括口乾、口腔黏膜炎等，味覺甚至會受永久損害。

癌症是香港的頭號殺手，而化療及電療被廣泛使用，但所引起的副作用亦不容忽視。早前有研究發現逾9成癌症病人接受治療後出現不同的口腔副作用，包括口乾、口腔黏膜炎等，味覺甚至會永久受損。

相關新聞：癌症｜罕見鼻咽腺樣囊性癌 症狀與鼻咽癌相似 鼻塞耳塞流鼻血勿忽視

頭頸癌病人更易患口腔黏膜炎

癌症資訊網於今年初進行有關癌症治療副作用的問卷調查，訪問了108名癌症患者，結果發現96%的癌症病人在接受治療後，出現不同的口腔副作用，如口乾、食慾減少、味覺改變、體重下降，近5成受訪者出現口腔疼痛，近4成的患者更感到口腔有鐵銹味。

口腔黏膜炎是電療及化療常見的副作用之一。頭頸癌病人，即鼻腔癌、鼻咽癌、鼻竇癌、咽喉癌、食道癌、唾液腺癌以及甲狀腺癌等，由於腫瘤比較接近口腔，口腔接受放射線的劑量自然較高，出現口腔黏膜炎機會較其他癌症病人高。

相關新聞：癌症︱病症有獨特氣味 外國訓練狗狗用嗅覺偵測卵巢癌肺癌病人準確率達9成

口腔黏膜炎通常會發生於化療後4至5天，直到7至10天會出現潰瘍，患處會變大變多，形成潰瘍層（ulcerated zones）。而放射治療對口腔黏膜組織造成的損傷，與累積的放射劑量有明顯關係。約4成病人在接受化療時會出現口腔黏膜炎，而當中頭頸癌病人接受高劑量電療時，口腔黏膜炎的出現率更高達100%。

癌症治療可使口腔潰瘍 嚴重或中斷治療

另外，接受電療及化療後，亦會導致味覺改變。由於治療期間破壞口腔細胞，病人味覺因而改變，例如口腔無故出現苦味或金屬味、食物味道像紙皮、食物味道過鹹、過甜、變淡等，約56%至76%接受化療的病人曾有味覺改變的副作用。當味蕾和唾液腺受損時，有機會影響病人長達1年，部份病人即使在癌症痊癒後，味覺也無法回復到正常狀態，造成永久傷害。

口腔潰瘍造成疼痛及不適，減低患者食慾及營養攝取量，令體重減輕。此外，亦會影響社交、情緒、心理，變得負面，嚴重更可能會迫使治療中斷，降低治療腫瘤的反應率與局部控制率，繼而未能達致預期治療效果。

前護士患鼻咽癌 口腔潰爛致吞嚥困難

註冊護士Dorothy曾患有三期鼻咽癌，她接受為期33次的電療及3次化療，口腔至喉嚨均有潰爛，除吞嚥困難，亦出現味覺改變甚至失去味覺的嚴重副作用。Dorothy曾有兩個月時間無法進食任何固體食物，但她明白到治療期間補充營養十分重要，於是依靠營養奶維持生命，熬過了艱苦治療。她更表示，當時飲水如飲玻璃一樣痛苦，食物味道亦完全改變，例如蜜糖變鹹，而鹽卻是無味。

臨床腫瘤科專科醫生施俊健建議，如癌症病人在接受治療後出現口腔副作用，可以多飲用清涼飲品，較易入口，更容易被病人接受，或可含着冰塊，以紓緩口腔疼痛。如果有口乾問題，唾液分泌受影響，可以使用人工唾液漱口或噴口。同時都要注意營養的攝取，以免令免疫力下降，出現感染。

資料來源：癌症資訊網

記者：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

癌症電療化療口腔副作用味覺頭頸癌口腔黏膜炎施俊健臨床腫瘤科專科醫生鼻腔癌鼻咽癌鼻竇癌咽喉癌食道癌唾液腺癌甲狀腺癌
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner