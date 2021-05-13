之前我們介紹了不同地區的良心小店，例如：大角嘴及新蒲崗，而端午節又到了，大家如果不想光顧大型連鎖店購買糭子，不妨考慮一下以下的良心小店。今年各間良心小店的糭子款式繁多，一起看看有甚麼選擇吧。

康瑞甜品使用純天然鹼水

康瑞甜品製糭經驗十多年，以往一直有向酒店和酒樓交貨，但因現時生意繁忙才改至只在端午節出售糭子。老闆胡先生說：「糭子的所有材料都經過精挑細選，確保品質上乘才會使用。」康瑞的傳統鹹肉糭和豆沙鹼水糭，堅持每個步驟以人手製造，從清洗糭葉、鹹水草這些基本工夫開始做起。他們選用最新鮮的鹹蛋黃，沿用上乘的泰國糯米，連肥豬肉也是特別訂製。而鹼水更是用自家純天然的鹼水，不會「揦口」。康瑞由上年開始就轉用抽真空包裝，保質期會較長，不過還是最好一個月內享用。另外，胡先生建議將糭子隔水蒸，因為用水烚，會使糭的味道流失在水裏。

阿木台灣麵用台灣溫體豬包糭

阿木台灣麵今年首次售賣糭子，只單賣一款台灣南部干貝鮮肉糭，材料包括有豬肉、干貝、花生、鹹蛋黃和香菇。老闆娘Polly表示特意選用了台灣溫體豬作材料，即是未曾冰鮮或急凍過的新鮮豬肉，而其他材料全都是台灣本地的，確保是百分百台灣風味。她原本打算只是包給台灣朋友吃，怎料反應太好，於是決定加推一批，予香港人訂購。老闆娘說：「台灣糭有分北部糭、南部糭、客家糭和甜糭。北部糭味道較濃，使用黏性較低的長糯米；而南部糭味較淡，使用浸泡過的短糯米，黏性較高，吃起來口感較『Q彈』。甜糭則是沒有餡料，只有糯米本身經調味後的味道，可以再淋上台灣豐年果糖或蜂蜜食用。台灣人吃南部糭大多會加花生粉或甜辣醬，和香港人吃鹹肉糭習慣蘸上醬油或砂糖不同。」

走肉・朋友賣創意素糭

走肉・朋友共有四款創意素糭，分別是傳統素鹹肉糭，台式肉燥花生糭，椰香紅荳糭和家鄉足料素裹蒸糭。負責人Esther解釋因為市面上素裹蒸糭選擇不多，於是今年新加了裹蒸糭讓大家購買。裹蒸糭餡料十足，有素鮑魚、素肥豬肉、鹹蛋黃、栗子和冬菇，以植物肉代替肉的餡料，加上自家獨有的配方，將口感保留得和肉糭一樣。而且裹蒸糭是珍寶份量，達550至600克，足二至三人分享。他們更聯同黃店一番市集和一耕進行義賣，每售出一個「三心之選」，三店便會捐出$60予612人道支援基金。大家可以到走肉・朋友或走肉蔬食研究所購買現貨，亦可以先行在網上商店訂購，然後再到店自取。

除了以上三間小店外，太子徐記廚房點心、佐敦齋啡、石硤尾膳心小館、北角人人和平小飯店等今年也有售賣糭子，大家如有興趣，請向店鋪查詢詳情。

康瑞甜品

地址：深水埗荔枝角道323號地舖

阿木台灣麵

地址：旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下3-4號舖

走肉・朋友

地址：大角嘴博文街28-30號地舖

徐記廚房點心

地址：太子花園街239號地下A號舖

齋啡

地址：尖沙咀柯士甸道154-156號花園大廈地下7B號舖

膳心小館

地址：石硤尾白田街13號石硤尾邨美葵樓地下G06號舖

人人和平小飯店

地址：北角堡壘街6-8號A地舖

記者：黎穎琛

攝影：伍慶泉，周芝瑩

編輯：鄒仲安

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