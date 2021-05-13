香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Thor。

名字：Thor

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：502501

晶片編號：603 293 612

猶如牠名字一樣，Thor是隻十分英俊的毛孩，樣子頗有霸氣，但這霸氣感覺會漸漸融化在牠那可愛的笑容裏。如曾到訪領養中心的你都應該不會對Thor的聲音感到陌生，牠非常喜歡用洪亮的聲音跟探訪者打招呼！值得一提的是，Thor亦是隻十分聰明的毛孩，只要你拿着食物走到牠面前，牠就會自動自覺地給你手手，指令也不用下！由於Thor現在還需要訓練員協助牠與其他狗狗相處，故此我們建議沒有小孩及飼養其他狗隻的家庭領養。如果你對Thor有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月10日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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