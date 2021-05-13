痤瘡屬於中醫的粉刺範疇，一般表現為白頭粉刺、黑頭粉刺及小丘疹（毛囊炎）。要預防痤瘡的形成，首先要區分面上的痤瘡問題，大致可分一般痤瘡、口罩痤瘡和玫瑰痤瘡。

3大痤瘡類型

口罩痤瘡

如果痤瘡是集中在下半面，尤其是被口罩覆蓋的部位，或經常與口罩摩擦的位置，皮膚容易泛紅、痕癢及有小丘疹，首先要留意是否對口罩材料敏感，可能是因戴上口罩而患上口罩痤瘡，可以嘗試更換不同的口罩品牌，另外建議保持皮膚清潔乾爽，注意不要使用容易堵塞毛孔的化妝品，建議定時3至4小時更換口罩一次。

玫瑰痤瘡

表面上的症狀和痤瘡非常相似，尤其是玫瑰痤瘡在中後期會有含膿的丘疹，須仔細和痤瘡區分。玫瑰痤瘡好發於20至40歲的年輕女士身上，一開始的時候通常有皮膚泛紅、痕癢的情況，明顯見到面部毛細血管擴張。在中段的時候，開始伴有小丘疹，這個時候和痤瘡最相似。去到最後階段，鼻部皮膚會增厚，形成酒渣鼻。

痤瘡

經常發生於青春期的男女身上，中醫認為主要分為三個主要成因：

1. 肺經風熱：暗瘡顏色紅，可能在鼻部及周邊生長。

2. 脾胃濕熱：暗瘡比較紅腫，還有膿皰，經常在嘴邊及下巴生長。

3. 血瘀痰凝：暗瘡以結節或囊腫為主，同時伴有粉刺、小丘疹等。

戒甜食凍飲可減痤瘡 月經亂肥胖女士要注意

要減少痤瘡，生活和飲食上都要注意，避免捱夜，減少吃甜、辛辣口味的食物，凍飲都要盡量避免；多補充水份和多吃蔬果，可以保持大便暢通；最後要避免壓力過大、情緒緊張。

有些月經紊亂的女士，也有面部出現痤瘡的問題，這種痤瘡是因為內分泌失調引起的。30至40歲的女性，已經是過了青春期的年紀，如果長期容易長痤瘡，經常反覆發作，須注意是否因為荷爾蒙失衡引起的原因。如果加上月經紊亂、月經稀發，很多時候患者還有體形偏胖、或有脫髮問題，都與痰濕體質有關。即使體型看似不肥胖，但有可能體內的脂肪比例高，也是痰濕體質所導致的，最好向相熟的中醫師或醫生求診。

自製清熱消瘡中藥面膜

以下推薦大家使用一種可以自製的中藥面膜，幫助消除暗瘡（2至3次份量）。

製作好的面膜產品，亦須先在皮膚上做過敏測試，最好把少量的面膜在前臂內側保留30分鐘，如果沒有紅腫或痕癢反應，可以安心使用。

撰文：香港註冊中醫何慧欣醫師

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）