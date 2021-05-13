素食主義漸成全球主流，不但轉食素的人越來越多，人們亦開始將這種文化推廣至育兒以及飼養動物身上。然而，過於極端的素食往往對用家的健康來說是弊多於利。在澳洲，有飼主一直以全素形式餵飼一對初生小狗，最終令牠們嚴重營養不良及體重過輕，其中一隻身體狀況太差，不得不被安樂死。

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事件發生在澳洲北昆士蘭，一對情侶飼養了兩隻阿拉伯鬥牛犬Roo與Ula，作為素食主義者的他們不但以身作則進行全素食，更將同樣的飲食模式強加於兩隻小狗身上。在上年5月，有鄰居向當地動保組織RSPCA舉報事件，RSPCA經多次的上門偵查後發現，在飼養小狗的屋內的食物只有鷹嘴豆、藜麥、大米和榖物，不但沒有任何鮮肉、肉製品，連普通狗糧甚至水碗都沒有。

兩隻小狗獲救時都被診斷為營養不良、體重過輕及體內鈣質嚴重缺乏，身體上亦各有不同程度的傷勢：Ula的前爪有明顯傷口，經獸醫檢查後發現已永久壞死；而Roo的情況更為嚴重，不但無法自行站立，腹部更有多處潰瘍及水泡。據義工偵查及男主人James的主述，腹部傷勢的形成很大機會是因為較早之前Roo在高處躍下而傷了後腿，主人沒有帶牠給獸醫檢查，反而上網自學後自行為Roo打石膏，可能石膏過緊，令腹部皮膚不斷磨擦形成傷口，再因營養不良而令傷口惡化。不幸的是，Roo的病情持續轉差，經三位獸醫獨立評估後均建議進行安樂死，結束牠的痛苦。

涉事情侶在口供中指他們會為狗狗提供「特別狗糧」，但拒絕交代當中成份。男主人James在被捕時更情緒激動，大叫「你們食的是被謀殺的動物！我們素食者熱愛動物！你們永遠比不上我們！」二人被控「未即時治療動物」、「未遵守動物福利」兩項虐待動物罪，法院判處二人罰款8,600澳元（約51,000港元），並禁養寵物三年。

資料來源：RSPCA

撰文：黃雅純

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