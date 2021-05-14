特約報道｜近期疫情整體趨緩，疫苗接種人數亦不斷增加，但離不必戴口罩的日子似乎還有一段時間。作為個人防疫的第一道防線，口罩是日常長時間使用的防疫用品，自然要慎選高性能產品，才可以保障自己和家人的健康。本地創科公司RZAE Technology推出的光觸媒口罩，有持續自潔滅菌功能，最適合時常逼地鐵巴士，出入人多高危場所的人士。

光觸媒分解病毒

市面上無論2D或3D口罩，大多數是剪裁上的分別，以防禦病毒的角度來看都只具過濾式功能，未能直接殺滅細菌。至於口罩的細菌過濾率（BFE）和粒子過濾率（PFE）則視乎口罩使用的過濾材料而不同。

如果平常有留意消毒衛生產品，相信對於光觸媒技術不會陌生，它可以透過光照釋放出電子，把細菌病毒消滅，轉化為二氧化碳和水。本地品牌RAZE Technology經過多年科研，創立出獨特光觸媒配方，為各大機構、公共交通工具、住宅及車廂提供光觸媒消毒殺菌服務，近年更把光觸媒自潔技術融入口罩產品，帶來過濾和自潔雙重防護效果。

RAZE四層光觸媒抗菌口罩具有2層以光觸媒物料製成的熔噴布內層，比起一般口罩只能過濾病毒效能更大，它不單止能阻隔細菌病毒，BFE與PFE都達99.9%，更可持續99%消滅細菌、病毒等各種病原體。即使在沒有光的情況下，仍能有效持續24小時刺穿殺滅細菌及病毒，提供多重防護，最適合需要長時間戴佩口罩的人士使用。

高透氣性佩戴舒適

夏天將至，長時間佩戴口罩難免會有悶熱感覺，尤其一些標榜高防護的口罩就更感難以呼吸。RAZE四層光觸媒抗菌口罩採用超立體3D剪裁，有效提供充足的呼吸空間，說話期間亦不黏嘴；配合可調較式鼻樑設計，免除令眼鏡起霧的尷尬時刻。加上光觸媒的持續淨化功能，令口罩長時間佩戴也不會有細菌和臭味，每刻讓你的口罩持續潔淨，行動自如。

全新優惠價格 新增各大零售點

RAZE 四層光觸媒抗菌口罩於本月更調低了零售價，便宜了之餘在各大售銷點都買得到喇，買齊兩色更易於襯衫！

官方網店：https://bit.ly/33z8VQ3

HKTVmall官方旗艦店 (RAZE 香港官方旗艦店)、pandamart、LCX Xplus(尖沙咀店)、Aptia(太古城中心店)

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