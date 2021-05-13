最近有日本酒廠「醸し人九平次」品牌公開批評香港DONKI商業缺德，在其Facebook專頁指收到香港方面的舉報，指香港「DONKI」售賣該品牌的酒有着嚴重問題。該日本酒廠是日本愛知縣萬乘釀造的清酒品牌，以新派風格在國內外有相當人氣。

犯兩大錯失 沒有冷藏及自貼標籤遮掩原廠標籤

「醸し人九平次」專頁批評香港DONKI有兩大錯失：一是DONKI將自己的標籤膠紙貼在製造商的原廠標籤上，沒有顯示出原廠標籤的QR碼，由於酒廠沒有與DONKI進行任何商業合作，DONKI賣的酒並非從他們輸入，因此品質難以保證，所以他們才把可以追蹤的東西抹除，希望香港人多加注意並轉發這消息。其二，是酒瓶上有寫明「要冷藏」，但DONKI無視放在常溫的架上出售，影響酒的品質以至品牌的信譽。記者到過DONKI將軍澳及尖沙嘴分店，已沒有發現該酒廠出品的商品。事實上香港有很多賣日本酒的地方都忽視相關的溫度管理，日光直射及高溫都會加速酒質變化，特別是香港人最愛喝的「大吟釀」級數，由於清酒是很細緻的酒類，所以很容易變質，但小店以至超市隨便放在貨架上的情況很常見。我們分別致電日本酒廠及香港DONKI，在截稿前未有回覆。

國際清酒唎酒師Paul說：「這件事對釀酒人來說是頗嚴肅的一件事，我會形容像出色廚師煮一碟菜式，都會想人欣賞原本味道，明白自己手藝，如果出完一碟菜式被不適當處理、不知放置多久、冷冰冰給人吃，廚師聽到有人說不好吃，廚師都會發炆憎，這件事有些像如此。」今次我們找來國際清酒唎酒師Paul，帶我們到DONKI走一轉，看看他們貯存情況。想知結果如何，睇片啦！

記者、攝影：何嘉茵

編輯：鄒仲安

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