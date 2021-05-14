肺炎疫情肆虐，除了令大家受日日戴口罩之苦和不能去旅行等等問題外，其實也從其他方面進一步影響我們的生活，其中一個就是晶片短缺問題。不要以為晶片跟我們沒太大關係，其實細心留意就會知道，家中大小家電，小至燈泡，大至電視，又或甚至汽車都有晶片在其中，晶片短缺隨時讓大家生活更加不便，甚至出現危機。

疫情影響產能 買唔到PS5 XBox

PS5和XBox都推出了一段時間，但缺貨問題依舊嚴重，想正價買就要抽獎，要不就是「食炒」。這其實也絕有可能跟晶片短缺問題有關。方保僑說：「疫情應該令一些工廠不能正常運作，很多工廠在疫情初期不能工作，雖然有部份現時重開，但最近印度疫情大爆發也大大影響印度晶片工廠的生產。」短缺問題其實關乎到供和求的問題。在疫情期間，工廠產能大減自然是重要問題；同時，疫情之下，人們難以外出，在家工作在家娛樂，自然對遊戲機、電腦、平板電腦等電子產品需求大大提升，這也加劇了對晶片消耗。方生更說這供求失衡問題不是疫情緩和後短時間內能解決。「有幾間規模較大的晶片生產商也說，現時的晶片短缺問題不是幾個月能夠解決，而是要一兩年時間才能解決。」方生說，主要原因是高級晶片生產技術要求高，對專業人才，以至高科技機器，如光刻機，都有很大需求，而這些卻不是一時三刻「話加就加」，這成為產能不能短時間增加的主因。「其實現時有能力製造晶片的公司不太多，例如高通和Apple也是倚賴台積電生產，雖然它們有能力設計處理器，但實際上的晶片生產也是主要靠台積電。」他補充。

中美角力 中國電話廠搶晶片

正如以上所說，如今晶片製作對技術要求極高，不是想做就能做到，因此也盛傳中國電話廠商搶購晶片，也是今次晶片荒的原因之一。「在某些情況下真的缺少很多晶片製作新一代電話，所以不少人估算，中國廠商真的在市場購入了很多晶片，成為導致市場供求失衡的原因之一，但當然我們沒有實質證據。」方生說其實也不單止華為，不少中國電話廠商也害怕會是下一個被制裁。因為特朗普還未下台時，小米也差點成為目標，導致其他中國手提電話廠商也害怕，所以一些新聞報道說不只華為，其實其他中國電話廠商也爭相購入不同晶片。

汽車SIM卡都受影響 電子產品價有加冇減

因為電話生產業產量極大，對晶片需求特別高，加上旗艦高階電話較難有晶片的替代方案，也有機會導致晶片生產商更集中產能於高級晶片，影響其他較低端晶片的供應。方生：「近來如果大家有留意的話，會發現電腦和顯示器已加價一段時間，原因就是上年消耗太多。可以預期在今年2021年，很多電子消費品也不會減價之餘甚至會加價。」他表示現時就連汽車生產商也面對晶片短缺問題，很多車廠也表示未來可能要停工，由一星期至一個月不等，日產已表示上年生產量減了50萬輛。更有說就連SIM卡供應也有問題，因為不論是SIM卡或是一些智能家電，也有一些細小的晶片，現時就連這些晶片的生產也出現問題。當然現時不少電話也有eSIM，不一定要用SIM卡，但香港和中國還是很倚賴SIM卡的地方，影響可能比較大。「其實這就像一個智能危機。當甚麼也智能化時，大家可能會怕智能叛變；但未有叛變之前，先出現沒有晶片的問題。因為晶片其實就是這些智能裝置的大腦，沒有晶片的影響，比想像中更大。」方生笑說。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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