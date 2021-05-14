大埔一向人多、車多、食店多，良心店的自然更多。由傳統手工食物到新派精緻西餐，都可以在大埔找到，既可以緬懷傳統小食，又可在這裏感受異國風情。跟其他較多工廠大廈的地區相比，周末的大埔更精采更熱鬧。這次空肚入大埔覓食，人生路不熟，邀請了Facebook專頁「大埔為食友」的版主Louis來帶路，一同遊走大埔。今次在大埔熟食街市起步，先吃甜品後吃牛扒，大埔通Louis溫馨提示，有兩間小店的糕點十分搶手，很多時候下午三時就賣完，所以想吃就要一早出發。

第一站來到甚有名氣的大埔墟街市熟食中心，其中一間長龍店就是吃「大埔名物」客家糍粑，不少大埔區外人來到也會當手信買回家吃。老闆娘每日備好手炒芝麻餡料，客人下單後即場包餡，一天賣6至7小時，賣完就關店，所以一開店就已經人流不絕。雖然等候需時，但看着老闆娘一雙「閃電手」，純熟又迅速地包糍粑，也能在排隊時解一解悶。等待大約15分鐘後，Louis接過一盒又大又圓潤的糍粑，他繼續道：「這類食品在大埔，也不止滑嘟嘟一間有賣，但是能做出這樣的煙韌度以及芝麻的香味，我覺得他們肯定是數一數二。」客家糍粑的外皮軟滑，入口不黏牙，中間包着的芝麻花生餡料非常香口，而且甜度適中。Louis又提，外賣後要放在常溫盡快吃，切記不可放進雪櫃，不然外皮就會頓時變硬、失去軟滑的質感。除了客家糍粑，還有芋圓和芝麻糊亦深受大埔居民歡迎。

第二站來到一間主打椰汁飲品的小店繼續吃甜品，身為熟客的Louis頓時化身大埔吉祥物，與街坊打成一片。他極力推介熱賣飲品400次咖啡配鮮椰汁，咖啡味突出，混合椰汁也十分特別。另一款金鑽鳳梨椰子汁就像小時候吃的菠蘿椰子雪糕，冰凍的椰汁帶菠蘿香味，還有菠蘿蓉，口感濃稠，夏日消暑一流。小店除了椰汁果汁較出名之外，手工糕點也非常出色，顏色鮮艷搶眼。經典的芝麻味和斑蘭味都是人氣之選，口感煙韌。

接着來到這間新派滷水店，打破「打冷等於麻甩」的刻版印象，將舊式的食物重新包裝，以中式味道結合西式食材和煮法，吸引更多年輕人嘗試傳統滷水。老闆阿杰和Wing接手了阿姨的二十多年老店，學習傳統的秘方，加上自己不斷的改良，就成了現在傳統又獨特的味道。招牌套餐滷水獅頭鵝拼鵝油撈麵，滷水鵝香而不搶喉，日本的手工拉麵撈鵝油更是香得令人垂涎三尺，就連套餐的小菜也是重點之一。老闆Wing介紹道：「這是我們自己炒的花生魚仔，因為他（阿杰）家中是潮洲家庭，他們吃潮洲粥會炒花生來伴粥，意念來自他們的親戚。我們無意中嚐到後發現很好吃，就想可以加甚麼進去。我們每兩天就炒一次花生，由花生開始炸起，再拌勻自家秘製醬汁。」另一道中西合壁的酒醉慢煮滷法國鵝肝，法國鵝肝用了西式烹調方法，以滷水和酒慢煮30至45分鐘而成，煮出來的效果非常軟滑，入口即融，又散發着滷水的香味。

最後兩站來到大埔的「蘇豪區」，吃點傳統西餐來重溫一下旅行的感覺。King’s Belly本來是酒吧為主，環境及氣氛都別具異國風情。後來因為疫情影響之下一度停業，老闆Kenny就索性轉型做傳統英式美食及正宗印度菜，將更多元化的多國菜帶給大埔街坊。一般我們吃炸魚薯條會沾上伴碟的醬汁來吃，而Kenny就會教客人嘗試英國酒吧的吃法，在炸魚薯條上撒一點鹽和醋，吃起來甜甜酸酸的。他的另一推介是英國的傳統菜式牛腰批，牛腰即是牛腎，他說不止華人會吃內臟，其實外國人也會吃內臟。「牛腰批是英國人喜愛的菜式，他們會做一個很大的批，像蛋糕一樣切開，一餐吃一兩塊。我們使用的牛腎從大埔墟街市買回來，店家會預留給我，一隻牛只有一個腎，我們要花些時間做處理，僻走異味，用牛肉燴和炆好餡料，再用酥皮包好。」剛焗好的牛腰批酥皮香脆，配合味道香濃的內臟餡料，風味獨特。印度菜則由另一位尼泊爾廚師掌廚，做出多款不同口味的北印度咖喱，含多種的香料，口感豐富。單是馬沙拉咖喱羊肉和巴辣蝦咖喱就已經能吃出不同的濃稠度和辣度，配上3款特色醬料，薄荷乳酪醬、青瓜乳酪醬和芒果檸檬醬，一款咖喱變出多種口味。

姊妹店Fat Belly是大埔少有名氣的高質素扒房，客人可以即場挑選牛扒，廚師隨即就放進350至380度的高溫烤爐，選用台灣的紅木炭和荔枝炭燒出香氣，在最短時間燒製牛扒，利用高溫鎖住肉汁，五成熟的牛扒不消3分鐘就燒好。Louis表示他最喜歡吃這裏的45日熟成牛扒，因為它比起西冷、牛柳多了一種像腐乳的味道，肉質細滑，口感十分豐富，配合濃濃的炭香，每吃一口都感受到多元化的味道。牛扒套餐可以搭配兩款配菜，其中的迷你牛肉飯和牛油炸薯條是主廚Ken的得意之作。他參考海南雞飯的做法，改用牛骨湯煮成飯，上面再放和牛粒，而薯條則用了牛的油脂炸成，做出一氣呵成的「肉、骨、油」吃法。冷盤方面，西瓜慢煮牛肉沙律吃得出驚喜，原來製作過程相當費時。Ken講解道：「先把牛小排連香草欖油放進真空袋，用低溫慢煮24小時，煮出來的肉質柔軟滑口；另外的西瓜亦做了少許處理，把西瓜放進真空袋，再加入香茅、南薑、九層塔，抽真空後放進雪櫃醃製一晚，西瓜中心能吃到些東南亞風味，加上西式元素就成了清新的搭配。」除了牛扒，餐廳還有另一重要元素，店內有調酒師調製特別口味的Gin，如中西合壁的Mixed Race（混血兒）就由伯爵茶混合甘草和當歸兩種藥材，口中散發着藥材獨特的甘苦味，喝畢馬上精神為之一振。

滑嘟嘟

大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖

Joe椰

大埔安富道9號B2地舖

榕基滷水專門店 1992

大埔廣福道103號地下C號舖

King’s Belly

大埔運頭角里6號美楓大廈地下C舖

Fat Belly Butcher & Gin House

大埔東昌街6-16號東昌閣地下A舖

記者：黎婉婷

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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