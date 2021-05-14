年紀較大或患有殘疾的毛孩，獲得領養的機會往往比出生不久的幼犬、幼貓來得少。台灣新北市政府動保處為了鼓勵民眾領養高齡、身患殘疾或長期收容不易領養的犬貓，於3月份推出「動物之家犬貓回春雙響炮」方案。開放領養2個月以來，已成功幫助17隻收容犬貓找到幸福歸宿。其中7隻為10歲以上高齡犬貓、另10隻為收容逾1年以上犬貓。領養新飼主可享有寵物終身免費醫療諮詢、免費健檢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等優惠福利，幫助領養人讓這些毛寶貝得到完善照顧，也讓動物之家犬貓找到屬於自己的第二春。

新北市「動物之家犬貓回春雙響炮」計畫於3月份正式推出後，吸引許多民眾前往動物之家參觀領養。以往民眾選擇寵物多以幼犬貓優先，現在有了針對高齡、身患殘疾或長期收容不易領養之犬貓的優惠方案，提供領養飼主照護所需價值3萬元台幣（約８千3百港元）以上的優惠措施，減輕領養高齡長照犬貓的經濟負擔；還有提供免費訓犬課程，解決吠叫、隨意便溺、亂咬問題，幫助飼主訓練犬隻，減少民眾棄養及退回的機率；另有寵物食品商法國皇家捐贈的優質飼料贈品，讓領養人和寵物輕鬆度過環境適應磨合期。

動保處表示，新北市政府積極推廣犬貓領養，結合「動物之家犬貓回春雙響炮」方案，給不易領養的高齡犬貓或長期收容犬貓一個被領養的機會，歡迎台灣民眾前往新北市8所公立動物之家參觀領養，一起來幫助毛寶貝們找到下一個溫暖的家。新北市8所「動物之家犬貓回春雙響炮」方案推出後備受各界好評，將持續推動藉此提升民眾領養意願，在收容動物高齡化趨勢下，幫助更多毛寶貝找到溫暖的家。飼主陳先生表示，自己家中飼養2隻老犬，一直想再找一隻個性穩定的狗狗跟牠們作伴，這次在中和動物之家領養了1隻唐狗成犬Lucky，很感謝動保處推出領養優惠，減輕了飼主不少經濟負擔，讓他可以安心領養Lucky回家作伴。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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