為家中小動物清理毛髮是每一位主人必經的一大難題，但你又有否想過可以將一團團梳下來的貓狗毛髮循環再用呢？美國非牟利動物保護組織National Wildlife Federation（NWF）一直提倡家寵的毛髮可以作為野生鳥類築巢的材料，為大自然野生動物、人類及寵物創造出互助共贏的環境。

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一般而言，野生鳥類在繁殖季節前會開始築建鳥巢，而建造鳥巢的物料主要是牠們眼下容易找到而又堅固，可以達到與外界隔絕、保護鳥巢免受潮氣侵襲的東西，例如嫩枝、樹葉、苔癬和絨毛等。然而NWF在文章中提到，動物毛髮的纖維其實非常適合鳥類築巢，因為它耐用且不易吸水。但千萬不要使用經除跳蚤或驅蟲劑處理過的毛髮，亦不要提供人類的毛髮，因為人類的髮質較幼細，容易纏繞在鳥類的腿和脖子上，阻斷血液循環，而導致其受傷或死亡。

那麼到底如何將寵物毛髮安全有效地提供給野生鳥類呢？NWF建議主人可將搜集得來的毛髮塞進鳥類餵食器當中，再將這些餵食器放到空曠、開揚的地方讓小鳥自己飛來取，或者將毛髮纏繞在廚房常見的鋼絲刷內、以晾衣夾夾在窗台位置或懸掛在庭院的樹上，好讓鳥兒方便取用。

資料來源：National Wildlife Federation （NWF）

撰文：黃雅純

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